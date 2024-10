Dierre: un altro passo importantissimo, prende il via il Minibasket

Inizia il Mini Basket targato Dierre Basketball Reggio Calabria. Un passo in avanti importantissimo, un modo per guardare al futuro con cura. La realtà sportiva, partecipante al campionato di C Unica “Calabria/Sicilia”, l’unica della regione Calabria in scena è pronta al via per una nuova avventura. Per tutto il mese di ottobre lezioni gratuite con istruttori federali.

Si inizia Giovedì 3 ottobre ore 16:30 presso la Palestra di Archi (RC). Per info contattare il Dirigente Responsabile Roberto Priolo cell. 320/8889283