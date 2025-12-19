Dierre: a Trapani per vincere e consolidare la vetta della classifica

In vetta, per restarci, e provare a chiudere la prima fase al primo posto del girone Ovest.

Si chiude il 2025 per il sodalizio del Presidente Roberto Filianoti.

Anno importante che ha visto spiccare il volo ai bianco-blu arrivati a gara tre della finalissima Playoff per andare in B. Oggi, con roster consapevole, e guida tecnica vogliosa, i ragazzi di Coach Inguaggiato vogliono rimanere su questa via, provando a strabiliare tutto e tutti.

Non sarà facile violare il fattore campo del forte, esperto e preparato Trapani, team, ben allenato dal veterano Valerio Napoli, che, rispetto alla sfida di andata, persa al Palacalafiore ma ben giocata ritroverà l’estro del condottiero Ariel Svoboda, atleta che ha scritto pagine importanti e vincenti della vecchia B1.

I fratelli Genovese, Frisella,Gentile,Pace,Campoya, rendono esperto ed imprevedibile il team siciliano.

Capitan Scortica e soci, dopo aver acquisito risultati ampiamente confortanti nell’ultima uscita vinta contro Cocuzza, vogliono vincere per chiudere bene l’anno solare.

Diretta sulla pagina social della Virtus Trapani.

Arbitrano i signori Bruno Licari di Marsala e Giuseppe Sguali di Porto Empedocle.