Dierre: vetta consolidata con una prova di forza. Esordio di Donati

Prova di forza, carattere e gioco collettivo per la Dierre Basketball Reggio Calabria, che al Palacalafiore, nel turno del 7 gennaio,consolida la vetta della classifica del girone Ovest, superando 87-63 la NOVA Basket in una partita ad alta intensità fisica tra la prima e la seconda forza del campionato. Una serata speciale, la prima del 2026, all’insegna dell’esordio in maglia bianco-blu del fuoricategoria Elias Donati, tornato a Reggio con un bel sorriso e tanta voglia di giocare il grande basket.

La squadra di coach Inguaggiato ha dato subito il segno della partita, dominando il primo quarto (27-14) grazie a una difesa aggressiva e a una schiacciante superiorità sotto i tabelloni. La precisione di Cernic (22 punti) e Scortica (22 punti) ha punito ogni incertezza avversaria.

La Nova, non si è arresa, provando a riagganciarsi nel secondo periodo con le giocate di Gentile, il nuovo innesto Musikic e Golino (16 punti), ma Reggio è sempre riuscita a tenere a distanza l’avversario, andando alla pausa lunga sul 42-31 ruotando bene il gruppo e gestendo molto bene il fattore rimbalzi e stoppate con Alescio in evidenza.

Dopo l’intervallo, un parziale porta gli ospiti a -10, prima che la partita prendesse la svolta decisiva. Determinante è stato l’asset Miljanic-La Mastra per il break di fine terzo quarto, che ha portato il vantaggio a +18 (66-48) in un batter d’occhio nell’ultimo giro di lancette.

L’espulsione dell’allenatore della NOVA, Gianluca Gentile, nel terzo periodo, e del suo collega Pizzuto nell’ultimo, ha complicato ulteriormente la rimonta degli ospiti, che hanno ceduto definitivamente sotto i colpi del collettivo reggino, sempre al top.

Ottima la prova del reparto lunghi reggino, con maxi-allunghi in svariate fasi della gara, a confermare una preparazione atletica di prim’ordine e una profonda rotazione a disposizione del tecnico. Oltre ai già citati Cernic e Scortica, ottimo l’apporto di Miljanic (16 punti) e Arrighini (7 punti). Epifani,La Mastra e Scortica hanno gestito bene la regia.

Si è vissuta, forse, la più bella Dierre dell’anno, fino al momento.

I migliori per gli ospiti sono stati Akele (18 punti) e Golino (16 punti).

Il tabellino

Dierre Reggio Calabria – NOVA Basket 87-63 (27-14; 42-31; 66-48) Dierre Reggio Calabria: Petrovic 4, Miljanic 16, Alescio 2, Scortica 22, Donati 5, Caracciolo ne, Gadabadze ne, La Mastra 2, Fazzari ne, Arrighini 7, Epifani 7, Cernic 22. Coach: Inguaggiato. NOVA Basket: El Showehy 1, Akele 18, Gentile 3, Bittar 7, Senbergs, Paez, Bosco, Carlo Stella 5, Golino 16, Miletic, Llaneza 2, Musikic 11. Coach: Pizzuto-Gentile Arbitri Fontanella Molea di Soverato e Staropoli di Sellia Marina