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Serie C: sorteggi della seconda fase nazionale dei play off. Gli accoppiamenti

I match si giocheranno tra andata e ritorno. Il regolamento cosa prevede

14 Maggio 2026 - 15:38 | Redazione

Entrano nel vivo i play off con la seconda fase nazionale e l’ingresso delle teste di serie dopo l’emozionante turno di ieri che ha visto anche imprese incredibili come quella del Casarano.

Gli accoppiamenti

Il tabellino delle semifinali: (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio):

Casarano-Brescia

Salernitana-Ravenna

Potenza-Ascoli

Lecco-Catania

Le date del secondo turno e della Final Four

SECONDO TURNO FASE NAZIONALE:

(andata domenica 17 maggio/ritorno mercoledì 20 maggio)

FINAL FOUR:
Semifinali: and. domenica 24 maggio/ritorno mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno

In caso di parità al termine del doppio confronto, passerà la squadra testa di serie.

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