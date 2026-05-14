Serie C: sorteggi della seconda fase nazionale dei play off. Gli accoppiamenti
I match si giocheranno tra andata e ritorno. Il regolamento cosa prevede
14 Maggio 2026 - 15:38 | Redazione
Entrano nel vivo i play off con la seconda fase nazionale e l’ingresso delle teste di serie dopo l’emozionante turno di ieri che ha visto anche imprese incredibili come quella del Casarano.
Gli accoppiamenti
Il tabellino delle semifinali: (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio):
Casarano-Brescia
Salernitana-Ravenna
Potenza-Ascoli
Lecco-Catania
Le date del secondo turno e della Final Four
SECONDO TURNO FASE NAZIONALE:
(andata domenica 17 maggio/ritorno mercoledì 20 maggio)
FINAL FOUR:
Semifinali: and. domenica 24 maggio/ritorno mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno
In caso di parità al termine del doppio confronto, passerà la squadra testa di serie.
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