Callipo lascia palazzo Campanella? Dimissioni in vista

Pippo Callipo potrebbe lasciare il suo posto in Consiglio Regionale

Pippo Callipo potrebbe lasciare il suo posto in Consiglio Regionale. Ad insinuare il dubbio è uno degli ex candidati che, durante le elezioni dello scorso 26 gennaio, correva per il posto di Governatore della Calabria.

Francesco Aiello in un post su Facebook, pubblicato nella tarda sera di ieri scrive:

“Sembra che Callipo si sia dimesso. Se confermata, si tratta di una notizia che merita una mia fredda valutazione politica”.

Fra poche ore, comunque, i calabresi conosceranno la verità visto che la nuova seduta del Consiglio è fissata per oggi, lunedì 29 giugno.

Secondo quando riportato dal Corriere della Calabria, “l’imprenditore a capo del movimento “Io resto in Calabria” e appoggiato dalla coalizione di centrosinistra, avrebbe maturato l’idea di fare un passo indietro dopo il pasticcio dei vitalizi.

Callipo avrebbe confidato ai suoi la decisione che potrebbe essere formalizzata nelle prossime ore”.