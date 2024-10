De Metrio lascia Sacal, a breve il nuovo Cda ed il nome del neo presidente

Giulio De Metrio non è più il presidente di Sacal.

Secondo quanto raccolto da CityNow, De Metrio si è presentato dimissionario all’ultima assemblea dopo la variazione delle quote societarie che hanno portato Sacal a maggioranza pubblica.

Ricordiamo come proprio qualche mese fa, Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, è tornata in mano pubblica grazie all’acquisto della maggioranza delle quote da parte di Regione e Fincalabra su input del presidente Roberto Occhiuto.

Adesso la società dovrà riorganizzarsi ed anche in fretta. Prevista a stretto giro una riunione per la nomina del cda, alla quale seguirà la nomina da parte dello stesso Cda del nuovo presidente. Intanto De Metrio, che era stato nominato dalla governatrice Jole Santelli, resta in prorogatio alla guida della società fino a quando non verranno nominati il successore e il nuovo Cda.

La notizia era già nell’aria e non spiazza di certo gli addetti ai lavori.

Intorno al 10, 11 maggio si attende il nome del nuovo presidente. Con ogni probabilità si tratterà di un calabrese di alto profilo.

Prima però è necessario modificare lo statuto, vista la variazione delle quote societarie, al fine di attribuire i nuovi incarichi all’interno del cda.

Nel frattempo la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che spera e auspica un ingresso in Sacal, sta a guardare. Rimane in attesa di una convocazione da parte del presidente Occhiuto anche la task force del Comune di Reggio.

Il governatore aveva infatti promesso a metà febbraio un incontro per discutere sulle problematiche e sul futuro del ‘T. Minniti‘.