Brogli elettorali, Fratelli d’Italia: ‘Falcomatà si dimetta, ridiamo la parola ai reggini’

Il coordinamento reggino di Fratelli d’Italia, costituitosi da pochi giorni, con una conferenza stampa tenutasi a Piazza Italia ha ribadito la necessità di tornare alle urne dopo quanto accaduto alle scorse elezioni comunali.

Secondo il partito di Giorgia Meloni, ci sono almeno 5 buoni motivi per sciogliere il consiglio comunale e ridare la parola ai reggini.

Denis Nesci, commissario reggino di Fratelli d’Italia, invita il sindaco Falcomatà a rassegnare le dimissioni.

“Sono 5 i motivi che abbiamo individuato, il principale è legato alla questione morale, elemento che non può essere messo da parte. La questione dei brogli elettorali pesa come un macigno sul capo di Falcomatà, le indagini della magistratura, che elogiamo per il lavoro svolto, hanno evidenziato che le cose non sono andate nel modo giusto.

La questione finalmente è arrivata a Roma grazie all’ispezione ministeriale richiesta dai parlamentari di centrodestra. Anche l’On. Wanda Ferro di Fratelli d’Italia ha preso l’impegno per Reggio Calabria, deve emergere la piena verità su quanto accaduto e lo pretendiamo anche dal Ministro Lamorgese. Bisogna ridare la parola alle urne, consentire ai reggini -il pensiero di Nesci- di scegliere in modo democratico da chi essere rappresentati all’interno di Palazzo San Giorgio”.