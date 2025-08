Dimissioni Occhiuto, Siracusano (Fi): ‘Grande atto di coraggio’

“Il coraggio non è di tutti… ed è l’unica strada da percorrere per affrontare sfide impossibili, combattere ingiustizie insopportabili e raggiungere traguardi che altri non riuscirebbero nemmeno a intravedere”. Così Matilde Siracusano, attraverso i social, rispetto alla scelta di dimettersi del presidente Occhiuto.

“Dimettersi dopo un lavoro enorme e ridare la parola ai calabresi è il più grande atto di coraggio e responsabilità che una guida possa compiere.

Un gesto che pesa ancora di più di fronte a chi non si fa nemmeno lo scrupolo di fermare una macchina che finalmente iniziava a carburare fin troppo bene, rischiando di dilapidare risultati fino a qualche anno fa inimmaginabili… per chissà quali stravaganti propositi…di certo lontani dal bene e dalla crescita del territorio!

La Calabria ha avuto un grande Presidente. E sono certa che continuerà ad averlo”, ha concluso Siracusano, deputata di Forza Italia e compagna di Occhiuto.