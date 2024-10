Protezione Civile Calabria, Domenico Pallaria pronto a dimettersi

“Da Aosta a Trapani, lascia chiunque di stucco che il capo della Protezione civile calabrese, il dirigente regionale Domenico Pallaria, noto per i molteplici incarichi ad interim conferiti o confermati dai presidenti Giuseppe Scopelliti, Mario Oliverio e Jole Santelli, abbia dichiarato a Report di non sapere alcunché di edilizia sanitaria e di ventilatori polmonari, aggiungendo di essere stato catapultato nell’emergenza Covid-19”.

Lo avevano scritto, poche ore fa, in una nota i parlamentari M5S Francesco Sapia e Bianca Laura Granato.

“I ventilatori? Non so cosa siano” ha affermato Domenico Pallaria ai microfoni di Report nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 30 marzo. Il capo della Prociv ha scatenato non poche polemiche con le sue dichiarazioni e, così, da ogni parte sono giunte le richieste di dimissioni del dirigente.

Dimissioni che non tardano ad arrivare secondo lo stesso Pallaria:

“Sono pronto a rinunciare e dimettermi da capo della Protezione civile. Lascio la decisione alla presidente”.

La ‘palla’ passa, dunque, a Jole Santelli che, proprio, ai microfoni di Report aveva affermato: