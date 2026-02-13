Brancaleone senza primo cittadino: si dimette il sindaco Garoffolo

Era in carica dal 2020

Brancaleone resta senza primo cittadino. Il sindaco Silvestro Garoffolo ha rassegnato le dimissioni dalla carica, per motivi personali.

La decisione è stata comunicata alle autorità competenti e agli organi istituzionali del Comune. Garoffolo era in carica dal 22 settembre 2020.

Sul piano politico-amministrativo si apre adesso una fase di passaggio. Le dimissioni, come previsto dalla normativa, diventano efficaci secondo i tempi stabiliti dalla legge.

Nelle prossime ore sono attese reazioni dal mondo politico locale e dai gruppi consiliari, mentre cresce l’attenzione per capire quale sarà il prossimo scenario per il destino del Comune in provincia di Reggio Calabria.