Brancaleone senza primo cittadino: si dimette il sindaco Garoffolo
Era in carica dal 2020
13 Febbraio 2026 - 09:27 | di Redazione
Brancaleone resta senza primo cittadino. Il sindaco Silvestro Garoffolo ha rassegnato le dimissioni dalla carica, per motivi personali.
La decisione è stata comunicata alle autorità competenti e agli organi istituzionali del Comune. Garoffolo era in carica dal 22 settembre 2020.
Sul piano politico-amministrativo si apre adesso una fase di passaggio. Le dimissioni, come previsto dalla normativa, diventano efficaci secondo i tempi stabiliti dalla legge.
Nelle prossime ore sono attese reazioni dal mondo politico locale e dai gruppi consiliari, mentre cresce l’attenzione per capire quale sarà il prossimo scenario per il destino del Comune in provincia di Reggio Calabria.