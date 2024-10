Dino & Dina al Parco Caserta Sport Village, lezioni gratuite di tango argentino

Per alcuni è diventata una piacevole ‘ossessione’. Una mania di cui non si può fare a meno. Trasformatasi per molti, in poco tempo, in una vera e propria filosofia, in un modo di vivere dallo stile inconfondibile che tocca le corde del proprio carattere, mutandone gli equilibri.Quella del ‘tango’ è una passione che conquista, seduce e domina, più di una semplice danza.

“Per il tanguero diventa una parte della vita stessa, come mangiare e dormire. Erotica e appassionata, inquietante e malinconica, è una danza che coinvolge non solo il corpo. E’ una danza che si impossessa dell’anima”.

Queste le parole del grande ballerino argentino Carlos Gavito.

Anche il Parco Caserta Sport Village si è lasciato sedurre dal mondo dei ‘tangueri’ che, partiti da Buenos Aires hanno contagiato migliaia e migliaia di persone. Perché come dicono gli argentini, “Todomundobaila tango“.Ad insegnare i primi passi diTango, all’interno del centro sportivo più grande della città di ReggioCalabria, saranno Dino e DinaToscano, istruttori di 1° grado e Maestri di 2° grado di Tango Argentino, in possesso di diploma della ISDAS (Istituto Superiore di danza Sportiva), riconosciuti dalla FIDS(Federazione Italiana danza Sportiva) e dall’associazione MIDAS (Maestri Italiani Danza Sportiva).

Venerdì 28 e sabato 29 settembre, dalle ore 17:00 alle 18:00 presso la Sala 3 del Plesso A del Parco Caserta Sport Village, Dina e Dino vi aspettano per provare il mito del tango argentino.

“Insegniamo esclusivamente il tango argentino già da tanti anni– spiega il maestro Dino Toscano – L’obiettivo principale è quello di offrire una preparazione completa, che permetta di poter interpretare lo stile del tango. Il metodo di insegnamento si basa su concetti di apprendimento graduali, che portano ad una padronanza dei movimenti in tempi brevi, mettendo in condizione gli allievi di costruirne i passi. Ritmo, postura e movimento in pista, saranno le prime regole da imparare senza dimenticare che il ballo è soprattutto divertimento”.

Una danza che unisce e fortifica le coppie e che racchiude in sé l’eleganza dei gesti, la sensualità dei movimenti ed il ritmodei corpi stretti in un unico ballo. Una danza esclusiva e allo stesso tempo popolare che favorisce gli incontri e genera nuove amicizie.Il tango è un attoromantico, semplice da gestire, l’importante è il rispetto di un codice ben preciso fatto di eleganza e seduzione.

In sintesi il tango è “un’espressione senza parole con cui si comunica, al di la delle barriere linguistiche”.

Il binomio danza e amore ha tracciato la vita di Dina e Dino ma nel mondo del tango non è sempre così. Alcuni maestri infatti consigliano di non danzare mai con il partner della vita. Il Parco Caserta Sport Village apre le porte dunque al mondo del tango argentino con due sessioni di lezioni gratuite aperte a tutti. Perché il tango rappresenta un modo d’incontrarsi, un intrattenimento, ma anche un rifugio. “Il tango – affermano gli esperti – è una fame insaziabile”. Provare (gratis) per credere .