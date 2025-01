Reggio ed il panorama dell’Etna, Diodato: ‘Mi hanno riempito di serenità’

opo la magica serata del Capodanno Rai a Reggio Calabria, Diodato ha condiviso su Instagram un messaggio carico di emozione, riflessione e gratitudine. Le sue parole, accompagnate da un’immagine dell’Etna scattata durante il viaggio di ritorno, offrono uno spunto per meditare sul valore della vita e sull’importanza di viverla con consapevolezza.

L’Etna e la maestosità della natura

“Il viaggio di ritorno non prevedeva la vista finestrino e allora ho chiesto a @diniloris di scattare una foto all’Etna per me. L’ho guardato tanto nelle poche ore passate a Reggio Calabria e ogni sguardo riusciva a riempirmi di una inaspettata serenità,” scrive Diodato.

La vista dell’Etna, simbolo di forza e maestosità, ha suscitato nell’artista un profondo senso di umiltà e riflessione:

“Ridimensiona tutto la sua maestosità, ti ricorda quanto tu sia piccolo, una minuscola forma di vita su questa terra bellissima. Inevitabilmente ho pensato alla fragilità dell’essere, alla fortuna che abbiamo di vivere questa incredibile esperienza, al rispetto che dovremmo averne, attimo dopo attimo, adesso dopo adesso.”

Un augurio per il futuro

Diodato prosegue il suo post augurando ai suoi follower di cogliere il significato profondo della vita:

“Vi auguro di riuscire a rendervene sempre conto, di emozionarvi, di condividere, di empatizzare, di essere. Ci proverò anch’io e quando potremo lo faremo insieme, in una piazza per una manifestazione, in un teatro, in un club mentre balliamo, in ogni viaggio possibile.”

Queste parole trasmettono un forte invito a vivere con pienezza e partecipazione, ricordando il valore della connessione umana e della condivisione.

Un omaggio a Lucio Dalla

Durante il concerto di Capodanno, Diodato ha aperto con un tributo speciale a Lucio Dalla, cantando “L’anno che verrà”. Nel suo post, l’artista ha ricordato quel momento:

“Ci ha pensato un poeta gentile a ricordarmelo ancora una volta. Spero sia partito per un viaggio bellissimo nell’universo. Mentre cantavo le prime parole de ‘L’anno che verrà’ pensavo a lui, e poi a noi, che siamo qui a vivere tutto questo.”

La magia di Reggio Calabria

Il post di Diodato racchiude l’essenza di una serata unica e di un’esperienza che va oltre la musica. La sua riflessione sull’Etna, il tributo a Lucio Dalla e l’invito a vivere con pienezza rendono il suo messaggio un dono speciale per iniziare il 2025 con speranza e gratitudine. La notte di San Silvestro a Reggio Calabria non è stata solo una celebrazione, ma anche un momento per guardare al futuro con occhi nuovi.