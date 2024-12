Capodanno Rai, Diodato: ‘Clima caldissimo, Museo fonte di ispirazione per l’essere umano’ – FOTO

Diodato, vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo nel 2020 con il brano “Fai rumore”, ha fatto visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) in occasione delle celebrazioni per il Capodanno Rai. Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di CityNow, l’artista ha condiviso le sue impressioni sulla città e sul museo.

Diodato: “MArRC fonte di ispirazione unica”

Il primo giorno a Reggio Calabria, dopo le prove generali di ieri, l’artista l’ha dedicato alla visita al MArRC. Parlando del museo, il cantante ha detto:

“Una fonte di ispirazione per gli artisti, ma più in generale per l’essere umano. Facendo questo viaggio si capisce quante contaminazioni hanno contribuito a creare ciò che siamo oggi. Tutto questo ci permette di capire meglio il presente”.

“Devo ancora vederli e non vedo l’ora – ha detto in riferimento ai Bronzi di Riace, simbolo iconico non solo del Museo, ma anche della città. Sono una cosa preziosa che spinge ad entrare nel museo, che però scopri essere interessante, sorprendente, racconta una storia millenaria. Complimenti per lo splendido allestimento”.

L’accoglienza calorosa di Reggio Calabria

Riflettendo sull’atmosfera in città, Diodato ha dichiarato:

“La gente è stata davvero calda. Non vedo l’ora di salire nuovamente sul palco. Non credo ci sia bisogno del mio invito, perché già ieri le persone presenti erano numerosissime”.

Infine, il cantante ha voluto condividere un messaggio di speranza per l’anno nuovo:

“Colgo anche l’occasione per augurarvi un buon 2025, nella speranza che possano risolversi tante questioni difficili a livello internazionale.”

Un omaggio a Lucio Dalla per aprire il concerto

Sarà proprio Diodato ad aprire il concerto di Piazza Indipendenza, un evento attesissimo che seguirà il tradizionale messaggio di auguri del Presidente Mattarella. L’artista eseguirà un brano di Lucio Dalla, rendendo omaggio a uno dei grandi della musica italiana.

Reggio Calabria si prepara dunque a vivere una serata indimenticabile, all’insegna della musica e della cultura, con il MArRC e i suoi tesori come protagonisti di un dialogo tra passato e presente.