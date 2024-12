Capodanno Rai a Reggio, Sudano agli artisti: ‘Vi aspettiamo al MArRC’

Il Capodanno Rai porta un’atmosfera speciale a Reggio Calabria, e il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), Fabrizio Sudano, ha colto l’occasione per invitare gli artisti che parteciperanno all’evento televisivo “L’anno che verrà” a visitare una delle istituzioni culturali più prestigiose del territorio.

Intervenuto ai microfoni di CityNow, Sudano ha sottolineato l’importanza di questa giornata per la città, che si prepara ad accogliere una vasta platea di visitatori e spettatori.

“La presenza degli artisti che parteciperanno al Capodanno Rai è per noi un moltiplicatore di interesse e visibilità, grazie al grande seguito che hanno. Siamo contenti che ci siano così tante persone in giro, che magari hanno anche pernottato qui, arrivando da tutte le parti d’Italia. Ci aspettiamo grandi numeri al museo per la giornata di oggi”, ha dichiarato il direttore.

Leggi anche

Visite speciali al MArRC

Mentre l’attesa cresce, il MArRC ha già accolto alcuni ospiti illustri. Tra loro, Diodato. L’artista ha visitato il museo in incognito, dimostrando il suo interesse per il patrimonio culturale della città.

“Diodato è arrivato con il piacere di far visita al museo senza clamore, qualche altro artista ha invece prenotato una visita particolare. Noi dello staff siamo comunque a disposizione di tutti i nostri visitatori, cantanti e autori compresi. Li aspettiamo nel pomeriggio e in serata”, ha aggiunto Sudano. Leggi anche

Un Capodanno che celebra la cultura

La giornata odierna si prospetta ricca di eventi e di fermento, con l’afflusso di turisti e l’attenzione mediatica concentrata su Reggio Calabria. Il MArRC si pone come un punto di riferimento per chi desidera arricchire la propria esperienza culturale durante il soggiorno in città.

L’invito del direttore agli artisti del Capodanno Rai è un ulteriore segnale di come la cultura possa dialogare con lo spettacolo, creando sinergie che valorizzano il territorio e la sua storia. Per chiunque si trovi a Reggio Calabria in queste ore di festa, una visita al MArRC rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire i tesori archeologici custoditi nel museo e celebrare il nuovo anno all’insegna della bellezza e della conoscenza.