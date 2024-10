Dionigi: ‘Sulla carta favorito il Catanzaro, ma la Reggina…’

Ha indossato la maglia della Reggina in più circostanze e quasi sempre da protagonista, sotto la gestione Foti è stato anche l’allenatore della squadra amaranto. Dionigi, per tutti Re Davide, per un breve periodo si è accomodato anche sulla panchina del Catanzaro, una esperienza finita prima della conclusione del campionato.

Intervistato da Gazzetta del Sud, l’ex attaccante ha presentato il derby così: “Mi sarebbe piaciuto assistere al match direttamente al Granillo, ma non potrò esserci, lo guarderò in tv. Sarà un incontro spartiacque per entrambe, chi vincerà acquisirà maggiore consapevolezza in vista degli obiettivi futuri.

Sulla carta vedo favorito il Catanzaro, ma solo perchè i calciatori di Auteri lavorano assieme da più di un anno ed hanno raggiunto una buona intesa, ma la Reggina ha buone individualità che possono fare la differenza.

Toscano lo stimo molto come allenatore e come uomo, capita di vederci. Ha dato una precisa identità alla squadra, in comune abbiamo la filosofia di gioco che è diversa da quella di Auteri. Bravo anche Taibi che ha costruito un organico competitivo. Credo che la Reggina abbia i migliori centrali difensivi della categoria, gli amaranto più quadrati rispetto ad un Catanzaro che in trasferta fatica.

Per chi batterà il mio cuore? Sono legatissimo a Reggio dove sono cresciuti i miei figli, i colori amaranto fanno parte della mia vita. Sono un calabrese d’adozione, anche a Catanzaro ho tanti amici e si era prospettata la possibilità di allenare il Rende”.

