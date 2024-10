“Dioniso. L’ebbrezza di essere un Dio” a Reggio Calabria

A Reggio Calabria presso il Museo Archeologico Nazionale, si svolge la mostra dal titolo: “Dioniso. L’ebbrezza di essere un Dio”. La rassegna resta aperta fino al prossimo 25 Marzo 2018 ed è curata dal direttore del MArRC Carmelo Malacrino e dalla dott.ssa Federica Giacobello. La rassegna nasce dalla collaborazione del MArRC e di Intesa Sanpaolo.

La mostra si focalizza sulla figura di Dionisio, personaggio molto importante nella mitologia classica, considerato il dio dell’estasi, del vino, dell’ebbrezza e della liberazione dei sensi. In mostra vengono messi in evidenza i rituali religiosi, le feste e le principali attività legate alla figura e al mito di Dionisio.

In mostra, possiamo ammirare oggetti in osso, bronzo e argento, capolavori in marmo, terracotte e ceramiche varie. Si tratta di alcuni lavori provenienti dal Museo Archeologico Nazionale unite alle ceramiche attiche e magnogreche della collezione Intesa Sanpaolo e da quattro reperti provenienti dalle collezioni del Mann.

Dionisio resta sempre una figura molto importante della mitologia classica, da sempre incarnando la scintilla primordiale e istintuale presente in ogni essere vivente e la frenetica corrente di vita che tutto controlla; quindi non ci resta che fare un salto a Reggio Calabria.

Daniela Bonanno Conti