Discarica Comunia, l’Ass. Infortuna: “Potenziare differenziata, controlli e partecipazione”

“Abbiamo convocato per la prossima settimana a palazzo Alecce i responsabili dell’azienda che cura la raccolta differenziata nel nostro territorio. Con loro parleremo di come organizzare meglio il servizio in vista dell’estate e, soprattutto, delle numerose difficoltà delle ultime settimane, dei continui disservizi denunciati dai nostri concittadini, criticità che l’azienda conosce bene perché quotidiani sono i nostri contatti e le contestazioni, anche formali”.

A dichiararlo è Domenico Infortuna, assessore comunale all’Ambiente, a margine di una riunione di Giunta, presieduta dal sindaco Giovanni Verduci,durante la quale si è fatto il punto sulla raccolta differenziata.

“Con l’azienda siamo stati sempre corretti. Il dissesto finanziario non ci permette, come richiesto da alcuni addetti e dal loro sindacato, di sostituirci al datore di lavoro, ma abbiamo sempre mantenuto gli impegni economici assunti durante le riunioni in prefettura e abbiamo saldato il debito degli anni precedenti, corrispondendo una somma pari al canone annuo. Adesso dobbiamo guardare al presente, tenendo conto dell’interesse della nostra comunità”.

Il delegato all’ambiente evidenzia:

“Tutto fa pensare che questa estate aumenteranno ulteriormente le presenze stagionali, l’interesse che registriamo è certificato da un trend di crescita che non si arresta e che porterà benefici per tutti. Il nostro territorio dev’essere pronto ad accogliere quanti, e saranno tantissimi, decideranno di trascorrere la bella stagione a Lazzaro, Motta o Serro Valanidi”.

L’assessore aggiunge:

“La gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata, e più in generale le politiche per la tutela dell’ambiente rappresentano un biglietto da visita che non possiamo trascurare e, per questo motivo, è necessario l’impegno di tutti. In netto contrasto con il passato, questa Amministrazione comunale ha manifestato l’assoluta contrarietà a qualsiasi intervento che porti alla riapertura della discarica di località Comunia, chiedendone esclusivamente la bonifica e la messa in sicurezza. Dopo il ricorso al Tar, è stato conferito mandato legale per il ricorso in Appello al Consiglio di Stato contro il verbale della Conferenza dei Servizi”.

Infortuna rende noto:

“Il bando per il potenziamento della raccolta differenziata già scaduto e in fase di aggiudicazione, ci consentirà di dotarci di nuove attrezzature per la raccolta differenziata porta a porta e in spazi pubblici, di lettori palmari per una puntuale tariffazione, di sistemi di videosorveglianza contro i conferimenti impropri dei rifiuti. Inoltre, saranno posizionate tre eco-stazioni, macchine automatizzate di ultima generazione dove l’utenza, mediante l’identificazione, potrà conferire rifiuti differenziati”.

Infortuna annuncia quindi:

“Il prossimo mese quello che adesso stiamo facendo per il servizio idrico, con il controllo degli allacci, dei contatori, delle volture, delle piombature e così via, sarà replicato anche per il servizio rifiuti, con il controllo capillare del ritiro dei mastelli, dell’iscrizione a ruolo, del giusto conferimento dei rifiuti e per questo motivo stiamo sottoscrivendo un accordo di collaborazione con la Città Metropolitana e la Polizia Metropolitana”.

L’assessore all’ambiente conclude: