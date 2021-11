Caos rifiuti a Reggio: ponte della Libertà, discarica della città - FOTO

Un problema senza fine quello dei rifiuti a Reggio Calabria. Novembre è arrivato e, anche per questo mese, sarà Avr a prestare il servizio di raccolta nella città dello Stretto. Peccato, però, non si possa parlare di emergenza scampata visto lo stato delle strade invase da buste come, ad esempio, il ponte della Libertà.

Il ponte della libertà trasformato in discarica

Sembra di essere all'interno di una vera e propria discarica, rifiuti sparsi in ogni dove sulla strada che porta dal centro alla parte alta della città ed ai quartieri di San Brunello, Santa Caterina, Vito e Tremulini. Niente più mastelli fuori dai portoni, mentre a far da padroni sono i sacchi bianchi, neri e colorati accatastati ai bordi dei marciapiedi o intorno ai lampioni della luce.

Una scena surreale se si pensa che la situazione non è di certo nuova. Sono mesi, ormai, che in questo punto della città, così come in tanti altri ormai, tutto rimane invariato e i cittadini sono stati quasi costretti a farci l'abitudine. Eppure si tratta di uno snodo fondamentale che vede, quotidianamente, passare centinaia di automobilisti ed anche alle numerose attività presenti in quel tratto oltre che alle abitazioni.

La cosa che crea ancor più rancore è che la situazione non è di certo nuova. Sono mesi, ormai, che in questo punto della città, così come in tanti altri ormai, tutto rimane invariato e i cittadini sono stati quasi costretti a farci l'abitudine.