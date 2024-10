Imprenditore reggino mette a disposizione il suo locale come centro vaccini Covid

“Le discoteche, chiuse da mesi, potrebbero diventare punti vaccinali utili al territorio”.

Dopo l’adesione da parte del Vescovo della Diocesi Reggio-Bova, adesso è la volta delle sale da ballo. Si perché se le chiese possono diventare centri vaccinali quale sarebbe l’impedimento per fare altrettanto con le discoteche?

È ciò che ha pensato Sasha Sorgonà, direttore artistico del “Top Club“.

Da discoteca a centro vaccini Covid

La pandemia ha posto un punto esclamativo all’attività delle sale da ballo di tutta la Penisola. Riaperte per un breve periodo durante la stagione estiva, con severe regole dettate dal Cts, le discoteche non sperano neanche più di poter presto riaprire i battenti. Note ormai come luogo di “assembramenti” e non più come ritrovo per il divertimento ed il relax, queste attività dovranno pur essere utili alla comunità in qualche modo.

Nasce da qui l’appello di Sasha Sorgonà, Presidente provinciale SILB – Associazione Italiana Imprese del settore intrattenimento e Locali da ballo – che vuole, allo stesso tempo, sensibilizzare gli altri colleghi sul tema vaccinazioni.

Top Club a disposizione dei reggini

“L’emergenza sanitaria ha costretto le discoteche a rimanere chiuse ormai da più di un anno ma sulla scia di quanto proposto in Emilia Romagna dalla maggiore associazione di settore, il Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo), la discoteca reggina situata a Mosorrofa rende disponibile i suoi oltre 1000mq di locale per contribuire al veloce svolgimento della campagna vaccinale di massa”.

Il direttore artistico della famosa discoteca di Reggio Calabria ha aggiunto: