Disney+, l’attesa è finita: come funziona la nuova piattaforma di streaming

Netflix, Prime Video, Now Tv? Adesso a far da padrone è Disney+. I big dello streaming, negli ultimi giorni, hanno dovuto affrontare il debutto del servizio di casa Disney.

“La magia regnerà sovrana, la Forza si risveglierà e i tuoi personaggi preferiti vivranno per la prima volta insieme. Le storie più emozionanti di sempre hanno trovato finalmente la loro casa.”

Arriva Disney Plus

Dopo una lunga attesa, il 24 marzo, la piattaforma Disney plus è divenuta, finalmente, realtà. Una gioia per i più piccini ma, non nascondiamolo, anche per più grande che non vedono l’ora di fare un tuffo nel passato. Con i suoi cartoni animati, i suoi film e le sue serie tv, la Disney ha scandito l’infanzia di tante generazioni.

ABBONAMENTO E PROVA GRATUITA

Disney offre la possibilità a tutti gli utenti di provare gratuitamente Disney Plus per sette giorni. Le procedure per attivare questa prova sono abbastanza semplici. Per prima cosa accedere al sito o all’app.

Immediatamente comparirà il pulsante “Prova gratis per 7 giorni”. Inserite la vostra email ed una password.

È obbligatorio utilizzare un metodo di pagamento tra quelli attualmente accettati per poter usufruire della prova gratuita. A questo punto, vi viene richiesto di scegliere tra l’abbonamento mensile (6,99€) o quello annuale (69,99€).

L’abbonamento alla piattaforma permetterà fino a 4 stream contemporanei, 7 profili differenti (con possibilità di impostare profili adatti ai più piccoli) e download illimitati su 10 dispositivi.

IL CATALOGO

Disney+ offre intrattenimento senza limiti. Basti pensare che nel servizio streaming sono incluse anche le storie più belle di Pixar, Marvel, Star Wars e National Goegraphic. Tutto in uno solo posto, una semplice app. Film inediti, serie, cortometraggi e tanto altro ancora.

Dalle nuove produzioni e film ai classici senza tempo, c’è sempre qualcosa per tutti i gusti. 25 titoli originali esclusivi, diverse produzioni italiane all’attivo, oltre 500 film e più di 350 serie per un totale stimato di oltre 7mila episodi.

La sirenetta, il Re Leone, Nemo, la famiglia Simpson e ancora, The Avengers, Pirati dei Caraibi, scegliere cosa vedere prima in un catalogo così ampio diventa veramente un compito arduo.

DISDIRE L’ABBONAMENTO

Se vi interessa solamente usufruire della settimana di prova gratuita è bene disdire subito l’abbonamento. Come fare?

Per non vedersi accreditati il servizio basta accedere al proprio profilo, cliccare su account, dati di fatturazione e cliccare su “disdici abbonamento“. Subito dopo vi verrà richiesta un’ulteriore conferma, toccate su “completa la disdetta“.

DISPOSITIVI COMPATIBILI

Disney plus funziona sul grande schermo tv, ma anche su tablet, laptop, smartphone e molto altro. Inoltre è possibile guardare una selezione sempre crescente di titoli in 4K. Per la felicità di tutti, è possibile far partire lo streaming su quattro dispositivi nello stesso tempo.

È sufficiente installare l’app dedicata.

Android – Versione 5.0 (Lollipop) o superiori

Apple iPhone/iPod Touch – Versione iOS 11.0 o successive

Apple iPad – Versione iOS/iPadOS 11.0 o successive