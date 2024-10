Disservizi idrici, Caridi (Fi): ‘Falcomatà sollevi dall’incarico l’assessore Albanese’

“Ogni anno puntuale si ripresenta il problema cronico dell’acqua. E, sempre puntualmente, il Comune trova le giustificazioni più assurde e banali, dicendo ai reggini di non poter pretendere di avere l’acqua nelle case H24. Nel 2021. Inaudito!”.

Il consigliere comunale Antonino Caridi di Forza Italia critica l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore Albanese in merito ai disservizi idrici.

“Sorvoliamo sui toni utilizzati dall’Assessore Albanese nei confronti non solo dei cittadini ma anche dei giornalisti in occasione della protesta di Condera, arroganza che un amministratore della cosa pubblica non dovrebbe avere. Sorvoliamo anche sulla banalità delle scusanti professate a nome del Comune e della Giunta.

Ma qui alla base del problema c’è un altro problema: presunzione e incompetenza generali nel risolvere questioni di primaria necessità; questioni per di più arcinote a tutti e che si protraggono da troppo tempo per un’inadeguata programmazione”.

‘Falcomatà sollevi Albanese o si dimetta lui stesso’