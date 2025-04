Distinguished Gentleman’s Ride torna a Reggio: il percorso e come partecipare

Il Distinguished Gentleman’s Ride torna a Reggio Calabria: motociclisti in sella per beneficenza ed alla scoperta del territorio

The Distinguished Gentleman’s Ride è ormai diventato un evento fisso della città di Reggio Calabria, un modo per inaugurare la bella stagione per gli amanti delle due ruote e, anche, soprattutto, rispolverare, anche eccedendo, le buone maniere.

Il successo crescente dell’edizione reggina

Nell’arco di pochi anni il DGR Reggino ha raggiunto la quota di 418 equipaggi, oltre 650 partecipanti.

Una causa nobile: salute maschile e consapevolezza

Il DGR, che riunisce motociclisti che amano lo stile classico e vintage di tutto il mondo, ha l’obiettivo di raccogliere fondi e divulgare consapevolezza per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini, aspetti portati avanti dall’organizzazione mondiale Movember.

Donazioni trasparenti e tracciabili sul portale globale

Oltre all’evento patinato, il DGR è una gara di solidarietà fra gentiluomini che si pongono come portavoce dello spirito del Ride cumulando le donazioni dei loro sostenitori in favore di Movember; ogni partecipante riceve all’atto dell’iscrizione, una pagina personale pubblica, e tutte le cifre raccolte, anche dei sostenitori, si versano esclusivamente tramite il portale mondiale del Gentlemen’s Ride e vanno direttamente e interamente a Movember; nessuna somma gravita a livello locale.

Le origini: da Sidney al mondo intero

The Distinguished Gentleman’s Ride, che è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa, è ormai, per gli amanti delle due ruote, un evento mondiale atteso da tutti. È stato ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche ed i motociclisti più eccentrici.

Un evento internazionale nella cornice unica di Reggio Calabria

Anche quest’anno, il dottore Fabio Bensaja, Official Host del DGR targato Reggio Calabria, assieme al team di volontari che ormai ogni anno cresce sempre di più, ha ideato un percorso che invoglierà, come sempre, anche tantissimi motociclisti di fuori regione e stranieri a trascorrere questo evento nella nostra città.

Alla scoperta di percorsi suggestivi e sempre nuovi

Ma qual è la particolarità del DGR Reggino?

“Quando ideiamo il percorso del DGR pensiamo all’enorme ricchezza di luoghi che la nostra città dispone e, partendo dal presupposto che chi viaggia in moto ama scoprire posti fantastici e sconosciuti, è per noi molto facile trovare ogni anno nuovi percorsi e nuove esperienze da fare provare ai nostri colleghi gentlemen che vengono da fuori e che conoscono poco la nostra realtà”.

L’edizione 2025: rotta verso Forte Poggio Pignatelli

“Dopo avere scoperto Scilla, poi Bagnara, e la costa Jonica con Melito e Pentedattilo, quest’anno torneremo sul litorale Tirrenico per scoprire una destinazione che è al contempo mitica, magica e talmente bella da mozzare il fiato: Forte Poggio Pignatelli; uno stupendo balcone sullo Stretto che ci è stato gentilmente concesso dal Comune di Campo Calabro che, con in capo l’iperattivo Sindaco dottore Rocco Alessandro Repaci, non solo si è attivato per darci un nuovo motivo per la stesura del nuovo percorso, ma ci ha accompagnati, facendoci conoscere le tante realtà locali, culturali e imprenditoriali, nella stesura del programma dell’intera giornata.”

Un evento auto-finanziato e supportato dalla passione

“Come sempre il DGR non usufruisce di fondi pubblici e si poggia sulle disponibilità professionali ed imprenditoriali degli organizzatori e, quando ci si trova a dialogare con una amministrazione pubblica stimolante e veramente orientata a mostrare le proprie bellezze e supportare l’economia del territorio, è per noi un vero piacere potere trascorrere i diversi mesi che ci separano al Ride studiando e ideando i tanti momenti che fanno da contorno e festeggiano l’arrivo del Ride.”

Il programma del DGR: domenica 18 maggio 2025

Ci incontreremo alle ore 8:00 al parcheggio del Tempietto, lungomare di Reggio Calabria, dove faremo qualche foto approfittando dello splendido scenario del nostro Stretto.

Utilizzeremo la prima parte della mattinata per salutarci, divertirci e ricordare le regole di come si viaggia in sicurezza quando, soprattutto, si è in gruppo.

Partiremo schierati alle ore 10:00 per percorrere un tracciato che abbraccerà i monumenti più importanti della nostra città per poi raggiungere, dalla costa, Cannitello; da lì raggiungeremo Campo Calabro dove le autorità locali ci accompagneranno al Forte Poggio Pignatelli dove troveremo una accogliente Fortezza della fine del 1800 pronta a divertire tutti noi e tutti i nostri cari che vorranno raggiungerci per stare insieme fino a sera con un intrattenimento veramente degno dei Gentlemen di tutte le età.

Il programma dettagliato delle numerose attività per grandi, bambini, cagnolini e cagnoloni sarà pronto a giorni e verrà pubblicato all’interno del portale mondiale dei gentlemen al quale possono accedere solo gli iscritti.

https://www.gentlemansride.com/rides/italy/reggio+calabria

Iscrizione gratuita e donazioni facoltative

Ricordiamo che l’iscrizione all’evento di beneficenza The Distinguished Gentleman’s Ride è gratuita ma obbligatoria e la donazione, trattandosi appunto di gentiluomini, è resa facoltativa (…i francesi direbbero “ça va sans dire”).

Perché partecipare: una causa che conta davvero

Gentlemen, unitevi per una causa che conta davvero.

Iscrivendovi al The Distinguished Gentleman’s Drive non vi limitate a partecipare ad una elegante parata di moto: diventate protagonisti di un movimento globale, al servizio della salute maschile e della lotta al tumore alla prostata. Ma perché il vostro impegno produca risultati concreti, serve un passo in più.

Condivisione, coinvolgimento, sostegno

Non basta salire in sella: è fondamentale raccontare la tua storia, spiegare perché guidi insieme a noi e chiedere ai tuoi amici di sostenerti. Le “sponsorizzazioni” che raccoglierai sono donazioni vere e proprie, piccoli o grandi gesti d’altruismo che si trasformano in ricerca e prevenzione grazie a Movember.

Tutte le donazioni passano solo per il portale mondiale

Dove donare? Solo sul portale mondiale del Gentlemen’s Ride.

Ogni contributo va direttamente e interamente a Movember, senza alcuna trattenuta locale o uso di fondi pubblici. Il Drive non riceve finanziamenti governativi: è un’iniziativa 100% volontaria, resa possibile dall’entusiasmo e dal tempo donato gratuitamente da decine di appassionati.

Un grazie sentito ai volontari

Gratitudine verso chi rende tutto possibile.

Fotografi, videomaker, staff per l’intrattenimento, team ristorativo, aziende che offrono premi e gadget… nessuno di loro percepisce un compenso: regalano il loro talento perché credono nella bontà dell’iniziativa. Da veri gentlemen, vi invitiamo a mostrare riconoscenza e rispetto: non richiedete consegne lampo di foto o video, né vi aspettate extra rispetto a quanto già donato.

Oltre l’eleganza, l’essenza del Drive

The Distinguished Gentleman’s Drive non è solo una sfilata di classe: è un gesto di solidarietà, un segnale forte per il territorio che ci ospita (con un’eccezionale visibilità mediatica), e soprattutto un’opportunità per vivere insieme la gioia di essere, prima di tutto, uomini e donne che fanno la differenza.

Unite stile e sostanza

Drive dapper. Drive for good.

Per qualsiasi informazione i contatti dell’official host Fabio Bensaja sono facilmente reperibili tramite i canali social.