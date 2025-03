Tavolo dell’economia a Reggio, Confesercenti: ‘Passo avanti per affrontare la crisi delle imprese’

Si lavora al rilancio del commercio locale: in programma Distretti Urbani, accesso al credito e incentivi per nuove imprese

Si è insediato il Tavolo dell’Economia presieduto dal Sindaco Falcomatà, con la presenza dell’assessore Carmelo Romeo, del dirigente Tommaso Cotronei e del Capo di Gabinetto Antonio Ruvolo, su richiesta formale di Confesercenti Reggio Calabria. Un confronto atteso e necessario per affrontare in modo strutturale le criticità del tessuto imprenditoriale cittadino e individuare soluzioni concrete per il rilancio dell’economia locale.

La base di partenza della discussione è stato il documento trasmesso da Confesercenti all’Amministrazione a dicembre, su cui, insieme ai rappresentanti delle altre associazioni – Confcommercio, Casartigiani e Cna – si è ragionato con spirito costruttivo e orientato all’operatività.

I punti chiave per il rilancio economico

Tra i temi principali affrontati nel Tavolo dell’Economia:

Istituzione dei Distretti Urbani del Commercio , strumenti essenziali per rilanciare il settore.

, strumenti essenziali per rilanciare il settore. Interventi per facilitare l’accesso al credito alle imprese, elemento cruciale per la loro sostenibilità e crescita.

alle imprese, elemento cruciale per la loro sostenibilità e crescita. Supporto alla formazione , per garantire competenze aggiornate e adeguate alle sfide del mercato.

, per garantire competenze aggiornate e adeguate alle sfide del mercato. Sostegno alle nuove imprese e a quelle operanti nelle periferie, per favorire una crescita equilibrata su tutto il territorio.

A questi interventi si affiancheranno altre azioni condivise con le associazioni del commercio e dell’artigianato, in un’ottica di strategia unitaria.

Confesercenti: “Passo avanti significativo”

Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, ha dichiarato: