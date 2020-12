Reggio, doni per i più piccoli. Nucera: 'Momento emozionante, gesto di grande umanità'

Un gesto di solidarietà e generosità per donare un sorriso ai più piccoli. La consigliera comunale del PD, Lucia Anita Nucera si è recata presso la comunità Villa Betania diretta da suor Carla, per stare vicino ai più piccoli condividendo un momento di gioia e di serenità.

Insieme ad un festante Babbo Natale, e alla presenza di Americo della Valle comandante della Guardia di Finanza- sezione Operativa Navale di Reggio Calabria che con i suoi colleghi ha portato i regali, si è provveduto alla distribuzione per i piccoli ospiti della comunità.

"E' stato un momento emozionante – dichiara Lucia Anita Nucera - come sempre quando facciamo del bene e ci prodighiamo per il prossimo. In questo periodo di estrema difficoltà per tutti noi, è importante riuscire a condividere dei gesti di generosità a sostegno di coloro che vivono in situazioni di disagio e difficoltà. E' stato bello poter ricevere i sorrisi dei bambini nel vedere il proprio regalo. Questo credo debba essere il senso della nostra quotidianità che deve sempre essere accompagnata da gesti di solidarietà e umanità verso gli altri".

Il comandante della Valle e la consigliera Nucera, si sono recati poi, presso il reparto di pediatria del Grande Ospedale Metropolitano diretto dal dott. Minasi, per proseguire nella distribuzione dei regali ai piccoli degenti emozionati e felici.

"Sono bambini che per varie ragioni dovranno passare il Natale in ospedale. Quindi -continua la consigliera Nucera- portare loro un dono e vederli sorridere nel riceverlo dalle mani di Babbo Natale, è stato un momento di gioia per tutti loro, per i familiari, per il personale medico e per tutti noi. Ringrazio il primario Minasi e tutti i suoi collaboratori che svolgono un ruolo essenziale in questo momento difficile, sempre accanto ai loro pazienti. Voglio ringraziare anche il comandante della Guardia di Finanza Americo della Valle per la sensibilità che ha dimostrato, portando Babbo Natale e i doni per i bambini. Un gesto di grande umanità che dà onore ai rappresentanti della Guarda di Finanza sempre in prima linea a tutela dei cittadini, svolgendo un lavoro rischioso e delicato. La pandemia deve spingere ancora più ognuno di noi a pensare agli altri perché il bisogno è continuo e in crescita nella nostra città. Non possiamo rimanere passivi -conclude Lucia Anita Nucera- ma essere protagonisti attivi di azioni sociali di vicinanza e di aiuto".