Diventa volontario della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Reggio Calabria.

Di Federica Geria – La Lega Nazionale per la Difesa del cane è un’associazione giuridicamente riconosciuta DPR 922/64 senza scopo di lucro, suddivisa in sezioni sparse su tutto il territorio nazionale.Nella nostra città “il rifugio ospita oltre 300 cani, abbandonati, recuperati in condizioni distastrose. Gratuitamente i volontari prestano il loro tempo per accudirli e curarli, cercando di trovare loro delle famiglie che gli facciano dimenticare il passato e li accolgano per sempre con amore.”La Lega Nazionale per la difesa del cane di Reggio Calabria cerca collaboratori:nelle date 1 e 2 Novembre 2014 si terrà il corso di formazione per volontari del canile.L’istruttrice cinofila Daniela Bartoli impartirà lezioni agli aspiranti volontari, sviluppando una parte teorica riguardante argomenti sui bisogni del cane, comunicazione, attività da svolgere in canile, mobility ,i cuccioli e la socializzazione primaria; ed un’altra parte su aspetti pratici, quali l’avvicinamento corretto al box, entrata/uscita nel box, la vestizione, la passeggiata e altre attività con cani con diverse caratteristiche (tranquillo , esuberante, diffidente, timoroso).Il corso è completamente gratuito e per poter partecipare basta inviare un email all’indirizzo: legadelcanerc@libero.it.“Se cerchi un amico…lo trovi al canile!”Visita la pagina Facebook della Lega del Cane Rc.