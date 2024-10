Il Dj Andrea Damante arriva a Gioia Tauro!

Direttamente dalle migliori discoteche di Ibiza, Barcellona e Gallipoli, arriva, a Reggio Calabria, Andrea Damante! Il dj veronese che ha conquistato le ragazze di tutta Italia torna nella città che l’ha, più volte, ospitato.

Il bel tronista di Uomini & Donne 2015/2016, dopo esser stato sotto i riflettori del piccolo schermo ha cominciato a girare l’Italia e a far conoscere la musica. Bravo oltre che bello, la sua ascesa non è stata assolutamente una cosa inaspettata.

A far strepitare gli italiani ovviamente non è stata solamente la sua musica o il suo fascino, ma soprattutto la travagliata storia d’amore con Giulia De Lellis, che sembra essersi appena conclusa.

La location scelta per l’evento con Damante sarà quella del Susan Bowling, una grande realtà del Parco dell’Annunziata di Gioia Tauro. Piste da bowling, sale attrezzate per feste, ristorante, pizzeria, al Susan non mancano di certo le attività e gli eventi.

L’appuntamento con Damante è per venerdì 9 novembre, con inizio alle ore 23:00. Ad accompagnare la guest star della serata vi saranno i dj Marco Alecci, Antonio Catalano e Andrew S.

Andrea Damante vi aspetta, per un evento indimenticabile, presso il Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro SS.111 al Susan Bowling!

Per info e biglietti contattare i numeri:

– 0966500802

– 3479396079