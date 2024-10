Tutto pronto per la dodicesima edizione dello slalom S-Stefano-Mannoli

Pistoni in fiamme in vista della classicissima a birilli dell’Aspromonte. Sabato 12 e domenica 13 agosto, infatti, si disputerà la dodicesima edizione dello slalom Santo Stefano-Mannoli, sul primo tratto del bellissimo percorso della cronoscalata. Sono numerosi i piloti, provenienti da ogni parte della Calabria e della vicina Sicilia, che hanno confermato la loro presenza. Molto soddisfatto per l’ottimo risultato conseguito il presidente Lello Pirino, nonostante la gara si svolga in una settimana, quella di Ferragosto, tipicamente destinata alle gite fuori porta.

Tutto il direttivo della Scuderia Aspromonte e il deputato Francesco Cannizzaro, tra i fattivi promotori dell’evento, hanno creduto fortemente in questa manifestazione e, per festeggiare i 70 anni della scuderia, hanno deciso di omaggiare a tutti i partecipanti la tassa di iscrizione, in considerazione anche del difficile periodo economico che stanno attraversando i piloti stessi.

Pilota da battere sarà come di consueto il giovane e velocissimo Gaetano Rechichi, trionfatore nelle ultime due edizioni dello slalom aspromontano oltreché di 4 gare nella per lui perfetta stagione 2023. Occhi puntati anche sul reggino Antonino Branca che con la sua scattante Gloria farà di tutto per cercare di conquistare il trono dell’Aspromonte e sul messinese Giovanni Greco, sempre nei piani alti della classifica con la sua Radical.

Grande lotta anche tra le bicilindriche, dove tra i tanti locali (tra i quali svetta il pluricampione nazionale Domenico Morabito) cercherà di mettersi in luce il giovanissimo figlio d’arte Seby Fiore, già tra i più veloci nel panorama nazionale delle piccole di casa Fiat.

Sabato sera, inoltre, piloti e appassionati potranno assistere nella piazza di Mannoli al concerto di Demo Morselli e Francesco Grillo, evento inserito nell’ambito della DeaFest della Vallata del Gallico.

Accendete i motori, lo spettacolo sta per iniziare.