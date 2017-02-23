Dodici comici in gara per la tappa romana del Festival ‘Facce da Bronzi’

Venerdì 24 febbraio, si sfideranno sul palco del Pala Seven Show di Roma i primi partecipanti della quinta edizione del festival nazionale “Facce da bronzi”, in una esilarante serata aperta al pubblico e organizzata con la collaborazione del laboratorio comico televisivo #nordandsud con la Direzione artistica di Roberto Galliani.

Lo spettacolo, condotto dal noto attore reggino Gennaro Calabrese, che dall’otto marzo vedremo in prima serata sulla nota trasmissione di Raidue “Made in sud”, vedrà alternarsi sul palco dodici intraprendenti cabarettisti provenienti da diverse regioni italiane: i romani Emiliano Morana, Mattia Cirelli e Claudia Mordanini, dalla provincia di Roma Daniela Mei, Luca Proietti e Pierpaolo Apostoli da Bracciano, il comico più giovane d’Italia Domenico Capasso da Napoli, il napoletano Luca Bruno, il toscano Maurizio Giuntoni da Carrara, dalla provincia di Viterbo Annalisa Dianti Cordone, da Lanciano Walter Del Greco e il duo Hermes&Titina (Hermes Greco e Titina Maroncelli) da Catania e Pescara.

La gara e la giuria

Una gara all’ultima battuta per conquistare un posto nella finalissima del 21 maggio al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. I comici saranno valutati da una giuria tecnica composta da Federico Bonesi produttore teatrale e titolare della rassegna “All’ombra del Colosseo”, Marco Facchini cantante e autore romano, Giancarlo Gagliardi manager di spettacolo, Vittorio Rombolà scrittore e autore comico, Giuseppe Mazzacuva direttore artistico del festival e Marco Capretti comico della trasmissione televisiva “Made in Sud” che durante la serata allieterà il pubblico con le sue esilaranti battute.

Tra gli ospiti della serata anche il cosentino Gianluca Blumetti reduce da “Italia Got’s Talent” con il suo personaggio Rocco Crapanzano.

Le prossime tappe e le iscrizioni

Dopo la tappa romana, il festival ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”, ritornerà il 28 marzo per il terzo anno consecutivo nello storico locale del cabaret torinese il “Cab41” con una selezione presentata dal comico di Colorado Gianpiero Perone, per poi concludersi nel mese di maggio con l’ultima selezione per il Sud-Italia in provincia di Messina e la finalissima di Reggio Calabria.

È ancora possibile iscriversi per partecipare alle prossime selezioni del festival consultando il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it