Un evento rivolto a chi ama gli animali. Una manifestazione dedicata a chi desidera il contatto con la natura, a chi intende scoprire e conoscere l’universo dei fedeli amici a quattro zampe.

Una giornata di festa che celebra l’amore, l’amicizia ed il legame emotivo incondizionato tra uomo e cane.

Nella mattinata di domenica 2 dicembre, all’interno del campo ‘DogLandia’ di Catona, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso di educazione comportamentale cinofila organizzato dalla stessa associazione affiliata a MSP (Movimento Sportivo Popolare Italia).

La sfilata e la giuria

L’evento è iniziato con la sfilata trionfale di Masha (meticcio), Thor (pastore tedesco) e Toy (chihuahua) che hanno aperto la manifestazione con un giro dimostrativo per dare prova dei risultati ottenuti a seguito del corso.

Sotto l’occhio attento della giuria, composta da otto professionisti, tra cui giornalisti, veterinari ed esperti del settore, i partecipanti, insieme ai propri cani, hanno sfilato in un dribbling di tunnel, salti, rampe ed ostacoli dando testimonianza di abilità, tecnica, obbedienza e feeling.

“La manifestazione – spiegano il presidente Enrico Nicoletti e l’istruttore tecnico figurante Giuseppe Calabrò – ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura cinofila ed il rispetto e l’amore verso i cani e l’integrazione degli stessi nella vita quotidiana. Chi porta un certificato di adozione presso il nostro centro, avrà subito in regalo tre mesi di corso di educazione comportamentale. Un’opportunità unica soprattutto per chi non ha avuto mai contatti con i cani offrendo la possibilità, sempre gratis, di avere un buon approccio con il cane adottato”.

Adottare un cane: gioie e responsabilità

L’evento di domenica testimonia come accogliere un cane nella propria casa e nella propria famiglia sia un’esperienza che regala grandi gioie e soddisfazioni ma che richiede anche grandi responsabilità. Lo sanno bene i partecipanti al corso che hanno compreso come il comportamento dei propri animali dipenda al 100% dall’atteggiamento del padrone.

Amarlo, capirlo, educarlo devono essere i tre imperativi che ciascuno deve rispettare se si vuole dialogare in armonia e amore con il proprio ‘miglior amico’.

Di seguito i nomi dei partecipanti e dei loro amici a quattro zampe:

Alessandro losi con Chloe (Bulldog francese), Giorgia Velonà con Aron (Weimaraner), Flavia Ndriollari con Bulla (Bulldog francese), Laura Russo con Nalah (Bulldog americano), Mariachiara Pennestrì con Thor (American Staffordshire Terrier), Tonino Tripoto con Igor (Pastore tedesco), Demetrio Papalia con Lago (Pastore tedesco), Pasquale Ficara con Brenda (Labrador retriever)