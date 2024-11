Domani al Cartella di Reggio l’appuntamento con la Fiera della Decrescita

Il consueto appuntamento con la Fiera della Decrescita, ritorna domenica 22 febbraio dalle 10.30 quando il c.s.o.a. Cartella si trasformerà nel piccolo, ma ormai tanto atteso, bazar etico e sostenibile Una fiera per riscoprire gli antichi sapori dei prodotti naturali, sapori ormai dimenticati a causa del monopolio della grande distribuzione con i suoi prodotti “industriali”.

Tra le verdure, i formaggi, l’olio, il vino, i prodotti trasformati e le confetture, si potranno trovare anche saponi, rimedi naturali, piccolo artigianato, libri usati e tanti altri prodotti che testimoniano come sia possibile vivere in questa società senza dover sottostare alle logiche del consumismo e del qualunquismo, sostenendo l’autoproduzione, il mutualismo e i circuiti “altri”.

Trai vari banchetti segnaliamo quello a sostegno della Colonia felina “Le Micille”, tornata in emergenza dopo i recenti, ennesimi, abbandoni, quello della Collettiva AutonoMIA con i suoi braccialetti a sostegno del popolo curdo, quello del gruppo reggino di Emergency e, naturalmente, quello a sostegno della ricostruzione del Cartella che procede, come direbbe Franco Cassano, lenta come un vecchio treno di campagna. Dopo la Fiera si potrà partecipare al pranzo sociale, interamente realizzato con prodotti naturali locali o provenienti dai circuiti “critici” nazionali.