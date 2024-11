Domani il debutto nella massima serie nazionale della Pallanuoto femminile, A1 dell’unica squadra calabrese “Città di Cosenza Tubisider”

Sabato 4 ottobre, a Catania, contro la società “Orizzonte” (già sconfitto di recente in Coppa Italia proprio dalle cosentine), esordirà nella massima serie nazionale della Pallanuoto femminile, A1, l’unica squadra calabrese mai arrivata così in alto finora, la “Città di Cosenza – Tubisider”.La formazione del tecnico Andrea Posterivo si presenta con tre nuovi innesti rispetto alla scorsa stagione, quella della promozione in A1. Si tratta di Blanca Gil, Zoe Arancini ed Agnese D’Amico. I tre nuovi volti della formazione cosentina impegnata nel suo primo campionato di serie A1, hanno manifestato la loro soddisfazione per la scelta che le ha portate a Cosenza, dove hanno trovato un buon gruppo di ragazze.C’è anche un nuovo preparatore atletico, Alessandro Guaglianone. Il presidente Giancarlo Manna, ha sottolineato che dopo i brillanti risultati della formazione maggiore e del settore giovanile, nel corso di quattro anni la squadra dovrà raggiungere i massimi livelli, come dire la serie A1 è solo il punto di partenza. Il tecnico Andrea Posterivo ha sottolineato come le ragazze lotteranno dall’inizio alla fine sempre, chiedendo vicinanza alla squadra, che farà di tutto per raggiungere l’obiettivo di questa prima stagione in serie A1, vicinanza che ha chiesto anche il dirigente Salvatore De Mari.Alla presentazione della squadra, in rappresentanza dello sponsor Tubisider, è intervenuto l’amministratore Emilio De Seta, che oltre ad elogiare la società per i brillanti risultati ottenuti, si è detto felice di continuare in questa sponsorizzazione, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione dei giovani ed in questa ottica ha parlato della nuova iniziativa “desetacasa lab”, un laboratorio per dare spazio a tutti i giovani creativi di qualsiasi tipo di arte.Presente il presidente della FIN Calabria, Alfredo Porcaro, che oltre a gratificare il lavoro portato avanti dalla Tubisider Cosenza Pallanuoto, ha evidenziato come dovrà essere importante anche la vicinanza delle istituzioni. All’incontro sono stati presenti anche Pino Abate, presidente Coni Cosenza, e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Cosenza, Manfredo Piazza.” on line