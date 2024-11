Domani l’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco di Taurianova

Domani, alle 17, si terrà l’inaugurazione della nuova sede della Proloco di Taurianova sita in via Montegrappa. All’inaugurazione parteciperanno oltre ai soci, al presidente Francesco Bellantonio e al suo vice Salvatore Caridi, anche il parroco don Antonio Spizzica che benedirà i locali, il sindaco Fabio Scionti, il presidente della Consulta delle associazioni Filippo Andreacchio, i rappresentanti di tutte le associazioni presenti sul territorio, il comandante della stazione dei Carabinieri Marco Barone, il comandante della polizia municipale Antonino Bernava, il commissario Antonio Gaetani, il componente della giunta Unpli Bruno Ienco e il consigliere provinciale con delega alle associazioni e alle Pro Loco, nonché consigliere regionale Francesco Cannizzaro.

Molte le iniziative portate avanti in un anno di attività dalla Pro Loco.

Ricordiamo a luglio la prima Festa della birra e della pizza, accompagnata dai tre spettacoli “Chi fermerà la musica di Radio Italianissima, il cabaret di Tonino Pironaci e lo Schiuma party; la Partita del cuore – Basket in Carrozzina; il patrocinio per la festa della Colomba a San Martino con gli Screentime in concerto; in onore della Madonna della montagna lo spettacolo su piazza Macrì dei Popul’aria; il patrocinio per la serata Miss Teenager; il concerto della cover band dei Modà; a San Martino, in collaborazione con l’associazione “Il castello” la Sagra della castagna e delle cotiche con i fagioli; in occasione delle festività natalizie, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, lo spettacolo per i bambini “Christmas for Kids”; nelle frazioni di Amato e San Martino, sempre con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, lo spettacolo per i bambini “Epiphany for kids”.

Ad oggi la Pro Loco può vantare oltre 100 soci, che si dicono pronti ad impegnarsi per lo sviluppo e la valorizzazione sociale e culturale del territorio.