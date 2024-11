Domenica 13 luglio il Vespa Club di Rizziconi dedica una giornata allo scooter più amato dagli italiani.

Fra tante kermesse dedicate alla belle signore a quattro ruote, non poteva mancare una giornata dedicata alla passione per le due piccole ruote della mitica Vespa, organizzata dal Vespa Club di Rizziconi. Domenica 13 luglio, la piazza del Municipio di Rizziconi, è la base di una intensa e piacevole giornata dedicata allo scooter icona della casa di Pontedera. La quarta prova della Coppa Calabria Gimkana in Vespa, darà l’esclusiva possibilità di ammirare stupendi esemplari di un simbolo del Made in Italy fra i più apprezzati al mondo.A partire dalle ore 8 e fino alle 9,30, si procederà alle iscrizioni delle categorie ammesse, che sono la Small (scocca piccola), la Large (scocca grande) e le squadre di Club. Condizione necessaria per partecipare, l’iscrizione ad un Vespa Club ufficialmente sancito e il possesso di una tessera rilasciata da un ente di promozione affiliato Aics.Dalle ore 8,30 alle 11,30 è previsto il saluto a tutti i partecipanti con colazione offerta dall’organizzazione, di seguito la carovana di Vespe di ogni età e modello farà bella mostra di sé fra le vie del paese con tanto di pausa aperitivo, fino al bel pranzo offerto dal management dell’evento, a cui seguirà un appassionante intrattenimento musicale pomeridiano.