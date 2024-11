Domenica 21 settembre a Reggio Calabria torna la Happy Run di Giusy Versace con tante novità.

Domenica 21 settembre si rinnova l?appuntamento sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria con la Happy Run, la ?corsa della felicità?, ideata e promossa da Giusy Versace e dalla sua associazione Disabili No Limits Onlus. La manifestazione non competitiva di circa 4 km aperta a tutti è giunta quest’anno alla terza edizione ufficiale e al quarto anno di vita, dopo l’edizione di lancio del 2011. La novità dell?edizione 2014 è che la kermesse si disputa per la prima volta di domenica, e sarà arricchita da una serie di eventi di promozione dello sport paralimpico, che inizieranno ad animare il lungomare già dal pomeriggio per avvicinare e far conoscere al pubblico le discipline dello sport per le persone disabili. La grande festa dello sport e della solidarietà inizierà così dalle ore 17 e proseguirà fino allo sparo d?inizio della corsa previsto per le ore 20. Le federazioni sportive paralimpiche che hanno aderito all?iniziativa alterneranno dimostrazioni a campi prova, dove tutti potranno cimentarsi e divertirsi. Sarà possibile provare la vela, il tiro con l?arco, il tennistavolo, il sitting volley e il basket in carrozzina. Per l?occasione, sono attesi i giocatori della Viola Basket di Reggio Calabria e della neonata squadra di basket in carrozzina. Hanno accolto con entusiasmo l?invito di Giusy Versace anche gli organizzatori e alcuni atleti del ?Giro d’Italia in HandBike?, grazie ai quali sarà possibile provare l?ebbrezza della bici che si guida con le mani. E chissà che un giorno Reggio Calabria non diventi anche tappa del circuito. Dal Qatar arriveranno, infine, alcuni rappresentanti di ?Save the Dream?, la campagna internazionale di promozione dell’integrità dello sport tra i giovani di cui Giusy è ambasciatrice, che hanno voluto aderire alla manifestazione sponsorizzando parte delle t-shirt e degli zainetti che verranno dati ai partecipanti. Partecipa alla realizzazione delle t-shirt e zainetti anche Incanto, la manifestazione canora che ogni anno cerca talenti calabresi. Anche quest?anno, grazie alla collaborazione dell?Ufficio Scolastico Territoriale, è stato lanciato nelle scuole il concorso ?Happy Run: Io c?ero?, che premierà lo striscione esposto in gara con la frase più emozionante e diventerà lo slogan della Happy Run 2015. Alle 19 apriranno i gazebo per il ritiro dei pettorali e pacchi gara e alle 20, da Piazza Indipendenza, è prevista la partenza della Happy Run che vedrà correre e camminare assieme bambini, famiglie, appassionati e persone disabili lungo un percorso di circa 4 km. Il tracciato percorrerà tutto il lungomare Falcomatà fino alla stazione Centrale, per poi tornare indietro. Al termine della corsa/camminata un ricco ristoro verrà offerto a tutti i partecipanti. La serata terminerà con un momento di festa dove, oltre alle premiazioni, risate e divertimento saranno garantiti dal ?duo comico del Bagaglino? Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi. Sempre sul palco, una giuria composta da professori delle scuole coinvolte decreterà lo striscione vincitore. Il costo dell?iscrizione è di 5 euro e dà diritto ad uno zainetto colorato contenente gadgets offerti dagli sponsor, una t-shirt e il pettorale. Saranno preparati 1500 pettorali e 1000 pacchi gara. Anche quest?anno i fondi raccolti dalle iscrizioni saranno destinati all?acquisto di ausili sportivi per uno o più disabili del territorio calabrese che vogliono iniziare a fare sport. Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile prenotare pettorale e pacco gara direttamente dal sito ufficiale www.happyrun.it oppure nei seguenti negozi di Reggio Calabria: SportCity Fitness Club (Via Nazionale Pentimele), Net1 Beach Club (via delle Mure Greche), Pasticceria D?Agostino (Traversa III, Frangipane 6), Amato Calzature (Corso Garibaldi 113), Parafarmacia Dr. Creazzo (via Giuseppe Da Nava 60), Palestra Fitness Sport Center (via Sbarre Inferiori 379) e Tatoo di Gennaro Venanzi (via Rodi 14). ?Siamo già arrivati al 4° anno consecutivo di questa manifestazione ? commenta Giusy Versace – ed è sempre bello vedere come la gente risponde con entusiasmo al nostro appello. Quest?anno promuoveremo anche diverse discipline sportive paralimpiche per consentire ai ragazzi disabili di avvicinarsi allo sport e al pubblico di conoscere le attività per persone disabili. Tutti avranno la possibilità di provare e divertirsi con la vela, il calcio balilla, il basket e il sitting volley oppure farsi un giro in handbike. D?altronde la Happy Run è nata proprio per fare uscire le persone disabili da casa, creare un momento di integrazione sociale; chissà che non emergano ben presto nuovi atleti paralimpici anche in Calabria dove, ahimè, chi vive un handicap fa ancora tanta fatica ad uscire di casa. Infine, mi rende felice sapere che un evento come questo, nato per caso nel 2011, possa dare un prezioso contributo alla mia terra?. La Happy Run è organizzata con il patrocinio della Regione Calabria, il Consiglio Regionale della Calabria, il Comune di Reggio Calabria, Ministero dell?Istruzione Università e Ricerca, il C.O.N.I Regionale Calabria, il C.I.P Calabria, il Rotary Club Reggio Nord e I.N.A.I.L. Calabria. In collaborazione con Save the Dream, ASI, CSI, InCanto, Amato Calzature, D?Agostino Pasticceria, Horecando, Reggio Biker, Piemme, CadDesigners, Progetto 5, Radio Touring, Radio International, Video Touring, Strill.it, Parafarmacia Creazzo, Circolo Crucitti, Fai e ProAction.