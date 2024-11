Domenica il secondo notturno delle Muse con la premiazione di Klauss Davi

Secondo Notturno delle Muse domenica prossima, 10 luglio alle ore 21 presso il Cortile delle Muse di Reggio Calabria.

Già dalla serata inaugurale della scorsa settimana si è subito entrati nella formula di questa nuova edizione a cura del Laboratorio delle Arti e delle Lettere che attraverso la figura del suo presidente Giuseppe Livoti, introduce ogni sera un viaggio all’interno di una macro area diversa, sempre alla riscoperta della calabresità vera ed autentica.

Per l’invito a scoprire i nostri luoghi della memoria, toccherà al sindaco di S. Ilario dello Jonio dott. Pasquale Brizzi, inaugurare la serata commentando le immagini inedite di S. Ilario, zona accattivante dell’area della locride sia per la sua storia che per la sua offerta turistica – culturale, condividendo ancora una volta, quegli incentivi volti alla conoscenza dei “territori altri” che da sempre Le Muse portano avanti.

E poi momenti di interazione tra cultura popolare, tradizioni e radici con Ninello Verduci, storico e cultore dell’etnia calabrese e una inedita creazione che esalta la Calabria con l’artista ed esteta Francesco Cogliandro. Intervista ancora per il suo nuovo incarico, il dott. Remo Frisina, fresco di nomina come presidente Federpreziosi Confcommercio di Reggio Calabria, il quale racconterà cosa è la sua figura e quali saranno le scelte effettuate sul territorio.

Momento importante dell’evento, la consegna del Premio Muse 2016 al giornalista e massmediologo Klauss Davi, noto personaggio televisivo nazionale, non solo per la sua partecipazione a Domenica In nella sezione L’arena condotta da Massimo Giletti, ma soprattutto per essere attualmente impegnato a raccontare il nostro Sud, come – giornalista di e da strada- come lui stesso ama dire. Davi è personaggio discusso che ha messo a disposizione il suo divismo a servizio del sociale, il presidente Livoti lo intervisterà chiedendo motivazioni delle sue scelte lavorative al Sud terra di contrasto ma anche terra di incontro e creatività. Inoltre la serata sarà anche animata con collegamenti con due noti personaggi della cultura e del sociale proiettati da anni nel panorama internazionale.