Domenica speciale al Museo Diocesano di Reggio Calabria

Domenica 8 ottobre il Museo diocesano aderisce a F@Mu. Giornata nazionale delle famiglie al Museo: alle famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni sarà offerta dalle 16 alle 20, a ciclo continuo, l’opportunità di partecipare all’attività didattica Viaggio intorno al mondo, alla scoperta, attraverso racconti inediti e giochi, di particolari curiosi e divertenti su alcune delle più belle opere esposte, provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa.

Una straordinaria sorpresa attende tutti i bambini che l’8 ottobre accorreranno nel Museo adiacente alla Cattedrale con le loro famiglie: l’incontro con Matì, un’allegra bambina con la passione per il disegno e la creatività, e il suo buffo amico Dadà, uno strano personaggio capace di viaggiare nel tempo, trasportandoci all’interno delle opere d’arte più belle di tutti i tempi.

In Museo saranno proiettati i cartoni animati dedicati ad alcuni tra i più interessanti pittori della storia dell’arte italiana (Giotto, Leonardo, Arcimboldo e Caravaggio): si tratta di episodi della serie L’Arte con Matì e Dadà, il primo cartoon Rai a occuparsi di arte a misura di bambino.

Sarà una domenica diversa, speciale in cui gli adulti potranno condividere con i loro bambini, in un luogo inusuale e prezioso, un momento magico, sorprendente, entusiasmante.

A tutti i bambini che interverranno in Museo sarà donato l’activity book La Cultura abbatte i muri.

Per i bambini attività didattiche e ingresso gratuiti.

Per informazioni si visiti il sito del Museo diocesano o si contatti il n° 3387554386.