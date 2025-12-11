Domotek, Vandir Dal Pozzo: ‘Contro Gioia del Colle sarà volley di altissimo livello

La Domotek Volley fa tappa a Terni e torna a casa con una vittoria importante, maturata dopo una partita di carattere. A commentare il successo è l’assistant coach brasiliano Sergio Vandir Dal Pozzo, voce tecnica di spicco dello staff coordinato dal capo allenatore Antonio Polimeni.

Che gara è stata? “È stata un po’ difficile all’inizio, nel primo set. Sapevamo che Terni, arrivando da una serie di sconfitte, avevano vinto una gara sola in casa contro Napoli, non aveva nulla da perdere.

Però siamo riusciti, dopo il primo set, a capire com’era la squadra e abbiamo fatto una bella gara nel secondo e terzo. Anche il quarto set, che è stato tirato punto a punto, siamo riusciti a chiuderlo. Tre punti fondamentali”.

Il tecnico si sofferma poi sull’identità di questa Domotek Volley. “Secondo me è lì che si fa la differenza: abbiamo veramente una squadra molto equilibrata, bella da vedere e da giocare, pallone su pallone. Loro stanno riuscendo a portare in gara tutto ciò che facciamo in allenamento. Questo è importantissimo per vincere”.

Una vittoria condivisa anche con il calore dei tifosi, numerosi anche in trasferta. “Spettacolo. Abbiamo visto sugli spalti i tifosi che ormai da dappertutto sono con noi. È una grandissima soddisfazione per la società e per chi gioca”.

Occhi già al prossimo, impegnativo appuntamento. “La formazione di Gioia del Colle è una squadra fortissima. Sulla carta, sapevamo dall’estate che volevano costruire una squadra per salire di categoria e purtroppo per loro, le cose non stavano andando tanto bene, quantomeno per il momento. Ora si sono ripresi, principalmente con l’acquisto di Sabbi, che è un grandissimo palleggiatore. È una squadra molto forte, ma speriamo di vincere. Sarà un grandissimo appuntamento per tutti gli sportivi, con volley di altissimo livello”.

Appuntamento quindi al palasport di casa, il Palacalafiore, per una sfida che promette spettacolo e tensione.