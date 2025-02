Volley – Domotek, big match a Gioia del Colle per il secondo posto

La Domotek Reggio Calabria si prepara a un match cruciale contro JV Gioia del Colle, in un confronto diretto che potrebbe determinare il destino della classifica di Serie A3 Credem. Con 35 punti all’attivo per la squadra di Mister Polimeni e 34 per i pugliesi, la partita assume un valore strategico per il secondo posto in classifica.

La sfida si giocherà su un campo difficile, contro una delle squadre più attrezzate del campionato, capace di imporsi già nella gara d’andata al Palacalafiore, al termine di un match combattutissimo. Il Tie Break aveva sorriso alla squadra guidata da Sandro Passano, capace di imporsi per 3-2 con parziali 29-31, 25-20, 25-21, 20-25, 13-15, grazie anche a un super Vaskelis, decisivo nel finale.

Reggio Calabria pronta alla battaglia nonostante gli infortuni

A tre giornate dalla fine della regular season, la Domotek si trova ad affrontare non solo un avversario temibile, ma anche le difficoltà legate agli infortuni che hanno colpito la squadra. Nonostante ciò, il gruppo è determinato a lottare fino all’ultimo punto e a dimostrare che può ancora dire la sua, anche in ottica post-season.

La gara sarà diretta dagli arbitri Fabio Sumeraro e Giuseppe De Simeis. Il fischio d’inizio è fissato per le 18:00, con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, con telecronaca di Mimmo Guagnano.

Galipò carico dopo la vittoria su Castellana Grotte

Nel roster della Domotek sarà presente anche il giovane talento Francesco Galipò, autore del punto decisivo nella recente vittoria contro Castellana Grotte.

? Le sue parole alla vigilia del match:

«Adesso viene il bello: Gioia del Colle sarà uno scontro diretto importantissimo. Dobbiamo stare attenti, sempre pronti, e dare il massimo come contro Castellana Grotte».

Il giovane schiacciatore ha anche raccontato l’emozione dell’ultima partita:

«È stata una grandissima soddisfazione, anche per il pubblico meraviglioso che c’era. Alla fine, i miei compagni mi hanno portato in alto, in volo! Entrare all’ultimo, prendere quella palla e attaccare è stato bellissimo. Vorrei rivivere quel momento un milione di volte».

La Domotek Reggio Calabria è pronta a dare battaglia, sognando un successo che potrebbe cambiare il volto della classifica.