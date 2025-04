Domotek, Soncini: ‘Siamo pronti per qualcosa di bellissimo, la semifinale play-off arriva a Reggio’

Il pallavolista della Domotek Volley Reggio Calabria parla della sfida imminente, domenica in casa contro la formazione piemontese dell’Acqui Terme, del pubblico e della voglia di continuare a lottare.

La Domotek Volley Reggio Calabria è pronta a vivere un’altra pagina di storia. Dopo un percorso ricco di emozioni, la squadra si prepara alla semifinale dei play-off, e Marco Soncini, uno dei protagonisti di questa stagione, non nasconde l’entusiasmo.

“Stiamo bene, nonostante la sfortuna avuta con Lorenzo Esposito – gli mando un abbraccio forte – e con Alessandro Stefano“, esordisce Soncini. “Nonostante tutto, siamo andati avanti e siamo molto contenti di quello che abbiamo raggiunto. Però non siamo ancora soddisfatti: vogliamo continuare a lottare“.

La prossima sfida sarà dura, ma la squadra è carica. “Ci aspettiamo una partita molto difficile contro una bella squadra. Non conosco molto l’avversario, so solo che c’è Petras, un bravissimo giocatore contro cui ho già giocato. I miei compagni mi hanno detto che è una squadra forte, ma in semifinale non ci aspettiamo nulla di facile“.

Uno dei motori della Domotek è il pubblico, che nell’ultimo match casalingo ha creato un’atmosfera indimenticabile. “Erano 2.402 persone, è stata la partita più bella in cui abbia mai giocato“, racconta Soncini. “Sono fiducioso che questa volta ci sarà ancora più gente: ne abbiamo bisogno, si sente troppo il loro sostegno“.

Soncini, con il suo stile grintoso in difesa e in attacco, è un punto di riferimento per la squadra. “Io, come sempre, lavoro ogni giorno al massimo per dare il mio contributo. A volte le cose escono, a volte no, ma io continuo a impegnarmi. Sono contento che stia andando bene, non solo per me, ma per tutta la squadra“.

“Forse non ce n’è nemmeno bisogno“, sorride, “ma è sempre bello sollecitare il pubblico. Reggio, continuate a sostenerci come avete fatto finora: insieme possiamo vivere un’altra grande serata“.