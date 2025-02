Domotek caparbia e vincente: ribalta e vince a Sabaudia

La Domotek si impone su Sabaudia con una prestazione di carattere: vittoria per 3 a 1

Domotek vincente in trasferta contro Sabaudia. La sfida è iniziata con un minuto di raccoglimento nel ricordo commosso, come da disposizioni di Lega, di Simonetta Avalle, gloria infinita del volley nazionale e prima allenatrice in A Femminile della gloriosa storia della Medinex.

Starting

Mister Polimeni stupisce tutti e spedisce in campo, immediatamente Massimiliano Lopetrone, uno degli eroi della promozione dall’inizio, accanto a Picardo, Lazzaretto, Laganà, Stufano, Esposito e Soncini.

Stamigna, Onwuelo, Pizzichini, De Vito, Riccardo Mazzon e Catinelli, i pallavolisti scelti dai locali.

La Domotek firma una vera e propria impresa se consideriamo le due assenze pesantissime del libero titolare Saverio De Santis e del fuori-categoria Enrico Zappoli.

La sfida

L’inizio è subito in equilibrio, subito a punto Laganà e Lazzaretto. L’ace di Lazzaretto manda in vantaggio la Domotek (4-3). D’impatto la sua prestazione, straordinario il pipe che firma l’otto a sei.

Sabaudia impatta ma ritorna sotto, ancora una volta, grazie al colpo vincente sotto rete del Capitano Domenico Laganà.

Sabaudia la ribalta e si porta sul 13 a 11 per i locali. Importanti l’attacco punto di Mazzon e la battuta di Samuel Onwuelo. De Vita, Catinelli e Stamigna danno vita all’allungo Sabaudia (20-14).

Il quindicesimo punto lo sigla Alessandro Stufano con una “veloce”. Proprio Stufano è l’uomo della rimonta (21-18) che costringe lo staff tecnico Sabaudia al time-out. Pizzichini e Mazzon non ci stanno e non sbagliano i palloni del 23 a 20. Onwuelo manda a segno il punto del set point. Un errore in ricezione degli amaranto pone la parola fine al primo set (25 a 21).

Secondo set

Nel secondo set, Picardo, Soncini e Lazzaretto (6-10). La Domotek con grinta e caratura, confermando Lopetrone da libero, combatte. Soncini firma il più due (13-15), per due volte, ma anche il secondo set è equilibratissimo. Ancora Soncini, Esposito (fondamentale il suo gioco) e Laganà avviano i reggini sul più cinque (14-19).

Sabaudia non molla e prova a rimontarla. Mazzon firma il 19 a 22. La veloce di Antonio Picardo è basilare (23-19). Lazzaretto firma il primo set-point della serata amaranto: la concretezza sotto rete di Stufano, poco dopo, regala il primo punto nell’ostica trasferta per i reggini: è uno a uno (20-25).

Terzo set

Tanto equilibrio anche nel terzo set. La Domotek prende confidenza e consapevolezza e vola avanti (5-7).

Mazzon, ace per lui sul 9-10, prova a rimontarla.



Grande carattere per Esposito e soci, che allungano sul più 4 (12-16). Grazie a Ruiz e alla forza del muro, Sabaudia prova a rimontare ancora una volta. Laganà, da vero condottiero, azzecca le mosse giuste in attacco per il nuovo più 4.

Sarà proprio Laganà, con la complicità di Lazzaretto, l’esecutore dei punti per volare sul 22 a 16. Marco Soncini realizza il ventesimo e ventiquattresimo punto. Il punto della vittoria del set scaturisce da un errore dell’attacco Sabaudia, gara ribaltata (18-25).

Quarto set e vittoria Domotek

Con i punti dei centrali Stufano e Picardo, la Domotek parte bene anche nel quarto set. Un doppio punto di Samuel Onwuelo e l’ace di Nicola Mazzon rimandano avanti Sabaudia. La Domotek non ci sta e controsorpassa con Laganà. Enrico Lazzaretto completa il break sul più due.

Proprio le loro giocate conducono la Domotek sul nuovo più cinque. Sabaudia ha un nuovo sussulto ed arriva sul meno uno con Riccardo Mazzon in evidenza, e con il pari sempre a firma del proprio condottiero.



I locali si galvanizzano e con un muro vincente volano in vantaggio (19-18) ed è immediato il time-out di Mister Polimeni.

La pipe micidiale di Lazzaretto vale il pari ed il ritrovato entusiasmo. Il nuovo vantaggio passa dal muro di Alessandro Stufano. Sul finale, in campo, c’è anche Kevin Lamp.

L’americano è subito utile a muro contro la giocata di Onwuelo che finisce in out (19-21). Lo stesso muro manda in tilt Sabaudia: ottimo lavoro dei centrali reggini per il 19 a 22. Il punto del 20 a 23 arriva proprio da un centrale, lo scatenato Stufano, autore, dopo un attimo, anche del muro che vale il match-point. La pipe vincente porta ancora la firma di Enrico Lazzaretto: la Domotek è splendida e vince 1-3 (21-25 nel set).

Risultato finale

Vidya Viridex Sabaudia-Domotek Volley Reggio Calabria 1-3

(25-21, 20-25, 18-25, 21-25)

Sabaudia: Stamegna 4, Abagnale, Menichini, Ruiz 6, Pizzichini 7, Onwuelo 27, Mazzon N. 2, Rondoni, Serangeli, De Vito 4, Mazzon R. 13, Catinelli 2.

All. Mosca

Domotek: De Santis, Giuliani, Stufano 1, Galipò, Guarienti, Zappoli, Picardo 7, Lopetrone, Esposito, Lamp, Murabito, Pugliatti, Laganà 25, Soncini 12, Lazzaretto 19.

All. Polimeni – Ass. Vandir Dal Pozzo

Arbitri: Dalila Villano e Giulio Cervellati