Domotek Volley, Bruno: ‘Pronto a dare tutto per questa maglia’

Sono due anni che ormai seguo la squadra, ho visto anche molte partite in live"

La Domotek Volley riparte e lo fa con un nuovo volto nel roster,in arrivo dalla Sicilia. Mentre la macchina amaranto si prepara a carburare in vista del prossimo campionato di Serie A2, è tempo di conoscere da vicino uno degli ultimi innesti del mercato: Alessandro Bruno, giovane palleggiatore pronto a mettersi in gioco.

Il libero catanese si è raccontato tra entusiasmo, ambizione e tanta voglia di sudare la maglia: “Sono molto contento di questa notizia e sono pronto a dare tutto me stesso per raggiungere il nostro obiettivo di squadra“, esordisce Bruno, che ammette di non aver visto arrivare la chiamata dalla Calabria: “Sinceramente no, però mi ha fatto molto piacere“.

Nonostante sia un nuovo arrivo, Alessandro non è certo un estraneo al mondo della Domotek. “Sono due anni che ormai seguo la squadra, ho visto anche molte partite in live. Ho seguito tutta la Coppa Italia, la Supercoppa e la straordinaria gara della promozione“.

Ma che tipo di giocatore è Alessandro Bruno? La sua risposta delinea subito il profilo di un atleta di sostanza: “Sono molto altruista, sempre pronto ad aiutare gli altri in tutto e per tutto. In campo do tutto me stesso, anche se non si riesce nella vittoria“. Un atteggiamento che fa ben sperare i tifosi del Palacalafiore, che cercano in lui non solo tecnica, ma anche cuore.

Nel suo percorso, Bruno incrocia anche nuovi volti amaranto. A proposito di Mattia Bonanno, suo compagno di lunga data con cui ha condiviso esperienze sul taraflex e sulla sabbia del Beach Volley (lui di Catania, l’amico di Palermo), il libero afferma “È molto altruista, bravo a muro e nei pallonetti… le mette sempre a terra, quando ero io dietro molte palle cadevano“.

Il libero titolare Saverio De Santis. “Credo che sia un buonissimo libero. Lo seguo da due anni, lo ammiro. Il mio obiettivo è farmi insegnare e imparare molto da lui“, confessa Bruno.

Dietro questa nuova avventura, c’è anche la fiducia in mister Polimeni, che Alessandro conosce indirettamente da tempo: “Nell’ambiente in cui lavoro, mi raccontano sempre che è una brava persona, un grande coach. Mi dicono che ha fatto crescere i giocatori dal punto di vista pallavolistico“. Parole che caricano ulteriormente l’attesa per l’inizio della stagione.

La Serie A2 è un salto importante, ma Bruno non vuole sentirsi una semplice comparsa. “Sono carico per aiutare la squadra nei momenti più difficili”.

L’appuntamento è ora con il campionato, con voglia di crescere e farsi trovare pronto.