Domotek Volley, il DG Martino: ‘Vi aspetto al Palacalafiore, sarà spettacolo in campo e non solo’

Un avvio di stagione straripante per la Domotek Volley Reggio Calabria, in testa alla classifica a punteggio pieno e con ambizioni che crescono con il trascorrere delle giornate. Sabato si torna al Palacalafiore per affrontare l’ultima della classe Messina, dopo aver giocato ben quattro partite su cinque in trasferta. Ne abbiamo parlato con il Dg Marco Martino: “Gli obiettivi sono quelli annunciati alla vigilia di questo campionato, ma con molta onestà devo dire che non ci aspettavamo un avvio così prorompente. Ce lo godiamo, ne siamo fieri, ma allo stesso tempo viviamo alla giornata. Il campionato è molto competitivo, oltre al Siracusa anche l’Aquila Bronte è attrezzata per un torneo di vertice. Il nostro gruppo è comunque di altissimo livello, abbiamo costruito un organico di assoluto valore, supportato da uno staff tecnico di spessore e non mi riferisco solo alla guida tecnica, ma anche alla qualità e bravura per esempio del nostro preparatore atletico Leo Zema, poi mister Giglio e Giglietta che ritengo siano veramente il segreto di questa squadra insieme a coach Polimeni. Dedizione, attenzione ai dettagli, il non trascurare alcun particolare, così arrivano i risultati.

La prossima gara

“Sabato pomeriggio alle ore 17 al Palacalafiore affronteremo l’ultima in classifica, ma attenzione. Chi pratica questo sport sa benissimo che le insidie sono dietro l’angolo come le imprevedibilità e sarebbe un errore gravissimo sottovalutare l’avversario solo per la sua posizione in graduatoria, per loro abbiamo grande rispetto. Non sono ammessi cali di concentrazione e non ho alcun dubbio che i nostri ragazzi saranno presenti con la testa e le gambe sul match. L’invito che rivolgo ai tifosi è quello di starci vicino, sostenerci e se è possibile venire ancora più numerosi perchè questi ragazzi lo meritano”.

