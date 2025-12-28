La Domotek Volley scende in campo per la ricerca: i giganti della Serie A3 protagonisti a “Note di Moda”.

La Domotek Volley annuncia con orgoglio la propria partecipazione attiva alla seconda edizione di “Note di Moda – Un passo per la ricerca”, l’evento benefico che si terrà lunedì 29 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Lo sport d’eccellenza si unisce così alla solidarietà in una serata dedicata al sostegno della Fondazione CHOPS ETS e alla ricerca scientifica sulle malattie rare.

In occasione di questo importante appuntamento, i pallavolisti della prima squadra impegnati nel campionato di Serie A3 sono stati coinvolti direttamente all’interno della progettualità dell’evento.

La presenza degli atleti simboleggia l’unione tra la forza fisica dello sport e la tenacia necessaria nella ricerca medica, portando il messaggio della Fondazione a un pubblico ancora più vasto.

L’evento manderà in scena una kermesse di moda e spettacolo per un fine benefico, grazie alla direzione artistica di Mario Vitolo ed alla conduzione di Martina De Lorenzo e Valeria Pellegrino.

Il legame tra il club e l’iniziativa è reso ancora più profondo dalla figura di Valeria Pellegrino, che oltre a essere la presentatrice e motore trainante della manifestazione, è una valente dirigente della Domotek Volley. La sua guida riflette l’impegno costante della società nel sostenere le cause sociali del territorio reggino, trasformando i valori della squadra in azioni concrete a favore della comunità.

La partecipazione della Domotek Volley mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di finanziare la ricerca per la sindrome CHOPS, una patologia rarissima che richiede sforzi internazionali per lo sviluppo di terapie innovative.

Invitiamo tutti i tifosi amaranto e la cittadinanza a partecipare numerosa lunedì 29 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Francesco Cilea, per dimostrare che, insieme, si può fare un passo decisivo verso la cura.