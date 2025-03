Domotek Volley: la soddisfazione di coach Polimeni dopo la qualificazione in semifinale

Dopo una stagione ricca di emozioni, la Domotek Volley di Reggio Calabria centra un obiettivo storico: la semifinale dei play-off. A guidare la squadra in questo percorso straordinario è il coach Antonio Polimeni, founder e deus ex machina della progettualità amaranto che dopo il successo in gara 2 contro Lecce, non nasconde la gioia e l’orgoglio per il lavoro svolto.

“Momento altissimo, momento fantastico“, esordisce Polimeni, rivolgendosi ai tifosi. “Chi aveva preso ferie per mercoledì sera può stare tranquillo e rilassato fino alle semifinali“, scherza il mister, sottolineando la soddisfazione per un traguardo raggiunto con determinazione.

La vittoria contro Lecce non è stata una sorpresa per Polimeni: “Me l’aspettavo, la volevamo. Chi vuole le cose deve aspettarsele“, afferma. Tuttavia, riconosce la tenacia dell’avversario: “È stata una partita tosta, come quella d’andata. Loro volevano emergere e arrivare a gara 3, ma noi siamo stati bravissimi a fermarli già dal primo set“.

La sfida è stata un susseguirsi di emozioni, con la Domotek capace di rimontare nel quarto set, recuperando uno svantaggio di 6-7 punti, e di imporsi al tie-break. “Abbiamo messo le cose in chiaro sin dalle prime battute del quinto set, tenendo lontano l’avversario“, spiega Polimeni. “Non sempre è facile, ma spesso abbiamo quel qualcosa in più che ci fa recuperare. Quest’anno ci ha regalato piacevoli sorprese“.

Raggiungere le semifinali nonostante le difficoltà è, per Polimeni, “qualcosa di sensazionale, una gioia indescrivibile“. Il merito va ai ragazzi: “Se la meritano tutta questa soddisfazione“. Senza citare i singoli, il coach fa comunque un’eccezione per Domenico Lagana, “termometro di questi colori“, che ha disputato “una partita magistrale“, confermandosi uno dei protagonisti della stagione.

Non manca un pensiero per chi in questo momento è fuori dal campo, come Esposito e Stufano, con l’augurio di rivederli presto in azione.

Uno degli aspetti più emozionanti di questo percorso è stato il sostegno del pubblico: “2.407 persone ci hanno spinto verso qualcosa di impensabile“, racconta Polimeni, convinto che per la prossima partita ci sarà ancora più gente. “Abbiamo lanciato a Reggio Calabria un’altra gemma nello sport“, aggiunge, parlando di una “Domotek Mania” che sta coinvolgendo tutta la città.

Ora la squadra si prepara alla semifinale contro l’Aquiterme, ma che Polimeni rispetta profondamente. “Ogni sfida ha la sua storia – dice –. Dovremo studiare bene l’avversario, spegnere i suoi punti di forza e colpire le debolezze“.

Una cosa è certa: la Domotek continuerà a lottare con lo stesso spirito. “Daremo tutto per continuare questo fantastico sogno”, promette il mister, che conclude con un messaggio ai tifosi: “Godiamoci questo viaggio, fatto non solo di vittorie, ma di passione e comunità”.

La prossima avventura è alle porte, e Reggio Calabria è pronta a sostenerli.