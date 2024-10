Domotek Volley Reggio, Polimeni: ‘Gruppo solidissimo, ora sotto con Lagonegro’

L'analisi del primo storico successo in serie A3 per la compagine reggina

Buona la prima per la Domotek Volley Reggio Calabria. Vittoria 1-3 a Modica e primo storico successo in Serie A3. I reggini torneranno in campo domenica alle ore 18 al Palacalafiore per affrontare la forte Lagonegro.

Che partita è stata?

“Molto intensa. La posta in palio era altissima. Si lotta per il punto, si lotta per la vittoria. La Serie A3 è un campionato difficilissimo e tostissimo. Ogni partita sarà una battaglia. Ho visto anche qualche altra partita: tutte molto equilibrate. Dobbiamo mettere in preventivo questo.

È un campionato dove non ci saranno mezze misure: o PlayOff o PlayOut. Dobbiamo rimanere concentrati. È stata una vittoria più mentale che tecnica o fisica. Bravi nel tenere botta nonostante qualche errore di troppo al servizio. È chiaro che, quando alcuni giocatori scendono in campo con caparbietà e capacità, è ovvio che il livello tecnico cresce e con prorompenza“.

Leggi anche

Come sta il gruppo?

“Gruppo fantastico e solidissimo. Ci aiutiamo a vicenda. Contano gli equilibri e sta andando molto bene“.

Il Palacalafiore?