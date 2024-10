Altro step di crescita per la Domotek Volley Reggio: prende corpo ufficialmente il Settore Giovanile

Per la Domotek Volley Reggio Calabria è un grande giorno, l’ennesimo a dire la verità dalla sua recentissima nascita, registrata cinque mesi addietro: ha, infatti, inizio un nuovo capitolo fondamentale per la società e per il progetto ispiratore: prende forma e sostanza il Settore Giovanile.

Uno strumento ulteriore per mettere salde radici nella città di Reggio Calabria che già, grazie alla visione inziale, ha potuto riaccostarsi dopo troppi anni al volley maschile di alto livello. Le parole di Antonio Polimeni, a questo proposito, sono particolarmente utili per spiegare nel dettaglio quanta importanza sia riservata a questo ulteriore livello di sviluppo deciso dal sodalizio amaranto: “Con grande onore intraprendiamo questo nuovo percorso insieme ad aziende con cui in questi mesi è nato e si è consolidato uno strettissimo rapporto di collaborazione. Sono state alcune delle prime aziende a credere in noi, grazie alla condivisione degli stessi ideali. Questa ulteriore sinergia rafforza oltremodo l’impegno e l’attenzione che rivolgeremo ai ragazzi e alle ragazze che animeranno il nostro Settore Giovanile attraverso il duro lavoro quotidiano di tutto lo staff tecnico e dirigenziale. A nome di tutta la società ringrazio ulteriormente chi ha deciso di investire fattivamente nel nostro Settore Giovanile per contribuire alla crescita tecnica e personale dei ragazzi, che per noi saranno risorse fondamentali già da oggi e lo saranno ancor di più domani se sapremo valorizzarli ed insegnare loro i sani principi e valori dello sport.

L’idea – rivela Polimeni, deus ex machina e coach della prima squadra – è quella di creare un’organizzazione nel Settore Giovanile simile alla prima squadra, inserendo nuove figure dirigenziali nell’organigramma di questo comparto. Questo, oltre a garantire una compatta gestione dirigenziale e tecnica garantita da varie figure, ci permetterà di poter investire del tempo per l’attività promozionale e poter avvicinare sempre più ragazze e ragazzi a praticare la pallavolo, anche attraverso iniziative e progetti che porteremo avanti“. La degna cornice, dai colori della dedizione della passione, civile e sportiva, di un quadro che si presenta con i tratti del fervore continuo di un gruppo dirigente volto, giorno dopo giorno, ad alzare l’asticella dell’amore per il volley e per la città.