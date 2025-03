Domotek Volley Reggio Calabria: la cavalcata continua, volata verso la A2

Un’ondata di entusiasmo travolge la Domotek Volley Reggio Calabria dopo il numero di spettatori pazzesco ben 2.400 spettatori nell’ultimo match casalingo contro l’Aurispa Links per la Vita Lecce nel playoff adesso si sogna.

Ora, la squadra si prepara alla semifinale playoff con l’obiettivo di stupire ancora e proseguire la sua straordinaria stagione.

Il programma della semifinale

La Domotek affronterà l in una serie al meglio delle tre gare la forte Cte Negrini Acqui Terme:

Gara di andata: Domenica 6 aprile, ore 16:45, al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Gara di ritorno: Domenica 13 aprile, ore 17:00, a Valenza.

Eventuale Gara 3: Martedì 15 aprile, ore 20:30, di nuovo al PalaCalafiore.

Il PalaCalafiore si è trasformato in una fortezza, con cifre da record per la categoria e non solo e grazie al calore dei tifosi reggini, che nelle ultime partite hanno creato un’atmosfera elettrizzante.

L’Acqui Terme, team in provincia di Alessandria si presenta come un avversario temibile, ma la Domotek ha dimostrato di saper affrontare le sfide più difficili e tante avversità, come gli infortuni dei vari De Santis, rientrato nell’ultima sfida, Zappoli, Stufano ed Esposito.

La forza del gruppo di Mister Polimeni è stata, fino al momento, incredibile: l’intervento dalla panchina di pallavolisti come Lopetrone, Georgiev, Pugliatti, Murabito è stato più che significativo.

Questa semifinale rappresenta un’opportunità unica per la Domotek Volley Reggio Calabria, matricola terribile del torneo di A, che punta a scrivere una pagina indimenticabile della pallavolo reggina.