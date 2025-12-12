Domotek Volley: la vittoria a Terni e lo sguardo alla prossima sfida

Dopo un’importante vittoria in trasferta, la Domotek Volley torna a casa con tre punti pesantissimi in classifica. Tra i protagonisti del successo sul campo difficile di Terni è stato il centrale Andrea Innocenzi, con cui abbiamo fatto il punto sulla gara e guardato alla prossima impegnativa sfida.

”È stata una trasferta molto ostica. Terni ha un bel palazzetto, un clima molto caldo ed è una squadra buona, contro la quale molte formazioni fanno e faranno fatica. Anche noi, a dire il vero, abbiamo patito nel primo set, e anche nel quarto. Siamo stati bravi a non mollare dopo il primo set, anzi a reagire con un bel secondo e terzo set. Poi siamo stati ancora più bravi a reggere il punto a punto nel quarto parziale. Sono tre punti che pesano tanto e che ci fanno molto bene“.

Come sto? “Meglio. Sto riprendendo ancora piano piano dai due infortuni che ho avuto e quindi sto cercando di migliorare la mia condizione. Non sono ancora al top, però cerco di dare sempre il massimo per il gruppo.

Domenica alle ore 18 è tempo di Big Match, che ne penso? Allora, Gioia del Colle, nonostante la classifica dica un’altra cosa, è una delle squadre più forti del girone. Secondo me domenica non bisogna guardare la classifica, ma la partita set per set. Ci aspetta una partita tostissima, durissima, in cui dovremo dare sempre qualcosa in più: più che a loro, più che nella gara di domenica scorsa, più che nelle domeniche precedenti. Sarà molto difficile. Avremo bisogno di tutti, e anche del nostro pubblico.

Sono una squadra composta da nomi di gran livello. Tutti i titolari, ma anche le seconde linee sono di ottimo livello per questa categoria. Hanno tanta esperienza, tanto carisma e sicuramente, almeno contro di noi, avranno tanta voglia di vincere“.

Morale altissimo in casa amaranto? “Eh, sì, sì, ovvio! Dopo una vittoria siamo sempre felici. Cercheremo di rifarlo domenica con questo morale. Assolutamente“.

Con la grinta e l’umore ritrovato, la Domotek si prepara dunque a una delle prove più difficili del girone. L’appuntamento è per domenica in casa, dove il contributo del pubblico potrebbe fare la differenza in una partita che promette fuochi d’artificio.