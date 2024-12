Domotek, Polimeni: ‘Ci teniamo l’etichetta di rivelazione’

La Domotek Volley continua la sua corsa trionfale in classifica, confermandosi vera rivelazione del campionato di Serie A3 Credem. Il mister Antonio Polimeni, al termine della palpitante e combattutissima vittoria contro Modica, ha analizzato la sfida.

“Abbiamo affrontato una grande squadra, un team in crescita costante, che oggi ha fatto una grossa prestazione, soprattutto nei primi tre set”, esordisce Polimeni. “Non bisogna farsi ingannare dal punteggio di 25-21. Chi ha visto la partita sa che Modica era sopra di 4 punti nel terzo set e siamo stati bravi noi a ribaltarla, a rimanere lucidi anche quando le cose non andavano. C’è stato un momento in cui non funzionava nulla, ma con tranquillità siamo riusciti a ribaltare l’incontro”.