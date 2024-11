Domotek Volley, Pellegrino: ‘Obiettivo in testa ma non lo dico…’

Il direttore sportivo della Domotek Volley Reggio Calabria, Cesare Pellegrino, commenta con soddisfazione l’ultima vittoria della squadra ottenuta contro Sabaudia:

“Siamo contenti, siamo felici. Abbiamo preparato la partita come si deve, volevamo riscattarci dopo la partita sofferta contro Sorrento. Mister Polimeni ha lavorato bene in settimana, ha cambiato qualcosa a livello tattico e questo si è notato durante la partita. Ci servivano questi tre punti, ci serviva tornare a giocare con entusiasmo”.

L’importanza delle vittorie casalinghe

“Vincere in casa nostra è fondamentale. Abbiamo un pubblico meraviglioso che ci sostiene sempre”.

Partecipazione all’evento degli Azzurri Olimpici

“Ho partecipato a una mostra fotografica itinerante per i 75 anni dell’Associazione Azzurri Olimpici d’Italia, di cui faccio parte. È stata organizzata dalla sezione di Reggio Calabria, con la presenza della presidente Novella Calligaris. Erano esposte foto delle ultime Olimpiadi, di quasi tutti gli sport, e anche alcune che ci ritraevano in passato come giocatori”.

Il campionato e le soddisfazioni della Domotek

“È un campionato molto equilibrato, non bisogna prendere nessuna squadra sotto gamba. Sabaudia, che abbiamo battuto, la settimana prima aveva vinto 3-0 contro Gioia del Colle, una delle candidate alla vittoria finale. La nostra squadra ci sta dando tante soddisfazioni, abbiamo un gruppo molto unito e tranquillo, che lavora bene in palestra. La spinta in più è la voglia di migliorarsi”.

Obiettivi futuri e sostegno del pubblico

“L’obiettivo in testa ce l’ho, ma preferisco non dirlo. Non bisogna precludere niente, questa squadra ci sta abituando a fare bene e a ottenere grandi risultati, soprattutto in casa con il pubblico di Reggio Calabria che ci sta abituando a grandi presenze”.

Il ritorno di Reggio Calabria ai vertici della pallavolo